[VIDÉO] - Tours : une saisie exceptionnelle de 1,3 tonnes de pollen de cannabis

Tours, France

Décidément, l'autoroute A10 n'a jamais aussi bien porté son surnom de " Autoroute de la drogue ". Cette saisie de 1240 kilos de pollen de cannabis s'est produite ce lundi, dans le sens sud-nord, en remontant vers Paris. Elle a été réalisée par les douaniers de Tours.

Le 14 janvier dernier, les douaniers de Tours avaient mis la main sur 1,2 tonnes de pollen de cannabis dans des conditions similaires. - © Douane française

Les douaniers de Tours ont contrôlé des poids lourd, sur une aire d'autoroute, accompagnés de l’équipe cynophile. Ils décident d’examiner un camion immatriculé en Espagne. Le chien, formé à reconnaître les stupéfiants, porte une attention particulier à ce véhicule. Ils découvrent dans la machine plusieurs paquets, sous cellophanes, enrobés de scotch brun. À l’intérieur se trouvent les 1240 kilos de pollen de cannabis, conditionnés sous forme de savonnettes.

Le chauffeur, de nationalité espagnole, semblait transporter du matériel industriel ainsi qu'une presse à carton de sept tonnes destinée à une société allemande. Lors de la fouille, les douaniers ont constaté la présence d’une benne et d’une machine sanglée et soudée au plancher. Le chien s'est rué dessus. Le chauffeur et les stupéfiants ont été remis au service régional de la police judiciaire d’Orléans, sur instruction du parquet d’Orléans. Il a va ouvrir une information judiciaire dans les prochains jours.

12 millions d'euros interceptés en deux saisies

En janvier dernier, la même brigade avait déjà procédé à la saisie de 1,2 tonnes de pollen dans des circonstances similaires.

Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, a " félicité les douaniers de Tours pour l'efficacité de leurs contrôles qui permet de priver les réseaux criminels d’un bénéfice estimé à plus de 12 millions d’euros. En deux prises cette année, ils ont ainsi réalisé près d’un tiers des saisies de pollen de cannabis interceptées l’année dernière".

Cette année 2019 est faste pour les douaniers d'Indre-et-Loire. Cette année, dès le mois d'avril, les douaniers avaient déjà saisi autant que sur toute l'année 2018, soit près de 900 kg de stupéfiants.