Tours : une salariée de Ligéris discriminée pour ses responsabilités syndicales ?

Une salariée de la CFDT porte plainte contre Ligéris, une entreprise, détenue par la mairie de Tours, et qui construit et gère des logements. Elle se dit victime de discrimination syndicale.

Tours, France

Le torchon brûle entre la CFDT et la direction de la société immobilière Ligéris à Tours. La déléguée syndicale CFDT de l'entreprise porte plainte pour délit d'entrave, discrimination syndicale, exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de la santé physique et mentale des salariés. La déléguée syndicale en question est en arrêt de travail.

Cette salariée reçoit des avertissements parce que son bureau serait mal rangé.

La plainte vise la direction de Ligéris qui est composée d'un directeur général et d'un directeur adjoint. Bruno Carraro est chargé des questions juridiques à la CFDT d'Indre-et-Loire, il évoque "des intimidations, des menaces. Au moment des élections, la direction a ouvertement appelé à ne pas voter pour la CFDT. Le traitement de cette salariée est totalement différent des autres salariés. Elle reçoit régulièrement des courriers chez elle. Par ailleurs, d'autres salariés sont en arrêt pour harcèlement."

Ligéris, dont l'actionnaire majoritaire est la ville de Tours, existe depuis le 1er juillet 2019. Elle est le résultat de la fusion entre la SEMIVIT (société d'économie mixte de Tours) et La Tourangelle Immobilier. Elle construit et gère des logements intermédiaires, entre logement social et parc privé. France Bleu Touraine a sollicité en vain la ville de Tours sur cette affaire. Selon la CFDT, "tout cela est lié à un comportement managérial d'un autre âge qui considère que les partenaires sociaux sont une remise en cause de leur autorité".