Tous les bus et les tram s'arrêtent à 20 heures ce vendredi soir

Suite aux violences urbaines qui se sont déroulées la nuit de jeudi à vendredi à Montpellier et à Béziers et afin de prévenir les troubles à l’ordre public le préfet de l’Hérault a décidé d'interdire la manifestation non déclarée « en mémoire de Nahel » annoncé ce vendredi à 20h sur la place de la Comédie à Montpellier.

ⓘ Publicité

Par ailleurs, tous les bus et les trams de la Métropole de Montpellier rentreront au dépôt dès 20heures ce soir.

La préfet interdit aussi la vente de produits explosifs, d'artifices de divertissement, de fumigènes et de pétards de toutes catégories sur l'ensemble du département de l'Hérault, l'achat, la vente et le transport d'acide, de carburant en jerrican,

d'alcool ménager et de tous produits inflammables.