Tous les établissements non vitaux recevant du public sont fermés, annonce la Ville d'Orléans

Après les annonces du Premier ministre ce samedi soir, la Ville d'Orléans précise que "tous les établissements recevant du public non vitaux de la Ville d'Orléans sont fermés à partir de samedi minuit". Seule la mairie centrale et les mairies de proximité restent ouvertes.

Edouard Philippe l'a annoncé ce samedi à 19h30, les lieux recevant du public et les commerces non-essentiels sont fermés, pour freiner la progression du coronavirus. A Orléans, la Ville annonce que "tous les établissements recevant du public non vitaux de la Ville d'Orléans sont fermés à partir de samedi minuit" : cela veut dire que seule la mairie centrale et les mairies de proximité sont ouvertes désormais.

En plus des mesures annoncées vendredi par le maire d'Orléans (fermeture des piscines, du conservatoire...), cela veut dire que les musées d'Orléans, les médiathèques et bibliothèques, l'hôtel Groslot, l'office de tourisme sont fermés jusqu'à nouvel ordre.

Ce qui reste ouvert

Les marchés alimentaires sont maintenus (le vide-grenier prévu rue de Paris ce dimanche, "non vital", est annulé, par exemple). Les commerces alimentaires, pharmacies, stations-services, cafés... restent ouverts.

Ce qui ferme

Les cafés, restaurants, cinémas, eux, sont fermés à partir de samedi minuit. Les cinémas Pathé de Saran et Orléans ferment dès 22h ce samedi.

Les lieux de culte restent ouverts (églises, et cathédrale d'Orléans), mais les célébrations sont annulées ce dimanche, confirme Monseigneur Blaquart, évêque d'Orléans. Ce dernier, qui était au Vatican ces derniers jours, est rentré de Rome, 24h plus tôt que prévu, ce samedi "par l'un des derniers vols d'Air France" : "je vais bien, mais je dois rester confiné pendant deux semaines", indique l'évêque, "ou alors je dois prendre un masque si je dois rencontrer quelqu'un".

Elections maintenues, annonce le Premier ministre

Le premier tour des élections municipales se tiendra ce dimanche 15 mars. Les 66 bureaux de vote de la Ville seront ouverts de 8h à 19h.

Une ligne d’informations reste à la disposition des orléanais au sein de la cellule de crise de la Mairie d’Orléans au 02 38 79 29 99, indique la Ville. Elle est accessible 7J/7 et de 7h à 20h. De 20h à 7h, le Centre de Sécurité Orléanais est joignable au 02 38 79 23 45