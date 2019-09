Tous les radars automatiques sont de nouveau opérationnels en Mayenne

Département Mayenne, France

Le mouvement des gilets jaunes a laissé des traces sur les radars. Plus de 300 radars automatiques doivent encore être remplacés avant la fin de l'année en France, des radars vandalisés pendant le mouvement des gilets jaunes.

En Mayenne, les 22 radars installés sur les routes de notre département sont tous opérationnels. Toutes les machines dégradées ont déjà été réparées ou remplacées. Les gendarmes de la Mayenne rappellent que toute dégradation ou destruction de radar est passible de deux à trois ans d'emprisonnement et de 30 000 à 45 000 euros d'amende.

"Dès l'instant qu'un radar est dégradé, une société privée est appelée. Elle intervient sous quelques jours", explique le capitaine Sébastien Polion, le commandant de l'Escadron départemental de sécurité routière de la Mayenne.

Des radars tourelle déployés

En France, les radars seront progressivement remplacés par des radars tourelle. Il y en a deux en Mayenne, déjà installés en hauteur à Assé-le-Béranger et Jublains à l'Est de Mayenne.

Ce sont des radars nouvelle génération, placés en hauteur, qui seront capables à terme de flasher plusieurs infractions : les excès de vitesse bien sur, mais aussi le non respect de la distance de sécurité, le franchissement de ligne continue, ou l'utilisation du portable au volant.

"L'action principale c'est la prévention, la dissuasion. Notre présence sur le terrain au quotidien, c'est bien de dissuader. Notre présence est un élément de prévention", ajoute le capitaine Sébastien Polion.

Dix morts de moins qu'à la même période en 2018

La vitesse est responsable d'environ 30% des accidents de la route en Mayenne. Or les trop gros excès de vitesse ne sont pas rares : les gendarmes recensent en moyenne un excès de plus de 50 km/h toute les semaines, et trois excès de vitesse de plus de 40 km/h toutes les semaines.

On rappelle que quatre personnes sont mortes sur les routes du département depuis le début de l'année. Quatre de trop, mais c'est beaucoup moins que l'année dernière, avec déjà 14 morts à la même période en 2018.