Tous les religieux séquestrés en Haïti, dont deux Français, ont été libérés

C'en est fini du calvaire de sœur Agnès et du père Michel Briand, tous deux séquestrés depuis mi-avril en Haïti. Le 11 avril, à la Croix-des-Bouquets, près de la capitale, dix personnes, dont sept religieux catholiques ont été kidnappées. Parmi eux, cinq Haïtiens et deux Français, un prêtre et une sœur, originaires de l’ouest de la France. Ont également été enlevés trois membres de la famille d’un prêtre haïtien qui n'a pas été kidnappé.

Tous les religieux catholiques enlevés près de la capitale, Port-au-Prince le 11 avril ont été libérés, a annoncé ce vendredi 30 avril la Société des prêtres de Saint-Jacques à laquelle ils appartiennent. "Nous avons retrouvé nos confrères, les religieuses et les membres de la famille du Père Jean Anel Joseph en bonne santé", a affirmé, dans un communiqué, l'Institut missionnaire dans un communiqué.