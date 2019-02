Rupture d'une caténaire en gare de Dijon : le trafic est perturbé sur l'ensemble de la région

Les trains ont été complètement arrêtés pendant près d'une heure en gare de Dijon-ville ce mardi après-midi suite à la rupture d'une caténaire. Le trafic reprend progressivement depuis 16h50, mais les retards sont importants et plusieurs trajets ont dû être supprimés.

Dijon, France

Une caténaire s'est rompue entre les voies C et D vers 16h00 ce mardi en gare de Dijon-ville, en conséquence aucun train n'a pu sortir ou entrer en gare pendant près d'une heure, plusieurs rames ont également été arrêtées dans les autres gares de Bourgogne-Franche-Comté occasionnant d'importantes perturbations sur l'ensemble de la région. Certains trajet sont supprimés sur les lignes Dijon-Paris-Bercy et Dijon-Besançon.

Circulation fortement perturbée en raison de la rupture d'une caténaire à Dijon.

La ligne Dijon-Besançon est particulièrement impactée avec plusieurs suppressions de trains dans les deux sens de circulation. Idem pour les trajets entre Paris-Bercy et Dijon.

TER 894259 Dijon-ville(15h41)➡️Besançon-Viotte(16h46)

TER 894222 Besançon-Viotte(16h56)➡️Dijon-ville (17h51) — TER BFC Trafic (@TER_BFC_Trafic) February 12, 2019