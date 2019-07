Tous les trains à l'arrêt entre Nancy et Strasbourg après un accident de personne

Le trafic SNCF est perturbé ce dimanche matin entre Nancy et Strasbourg. Une femme a été percuté par un TER près de la gare de Nancy.

Nancy, France

Tous les trains sont à l'arrêt entre Nancy et Strasbourg et un TGV qui effectuait la liaison entre Paris-Est et Strasbourg a été détourné vers Metz. Le retour à la normale n'est pas prévu avant midi au mieux.

Vers 10h10 ce dimanche, une femme d'une quarantaine d'années a été percuté par un TER au niveau du pont des fusillés à Nancy. Malgré les efforts des pompiers et du SMUR, la victime n'a pas survécu. Elle n'avait aucun papier d'identité sur elle. D'après les premiers éléments de l'enquête, elle était déjà sur les voies et se serait jetée sous le train à son passage.

Le TER était en provenance de Saint-Dié-des-Vosges et entrait en gare de Nancy. Une trentaine de passagers sont restés bloqués à l'intérieur, le temps de l'intervention des secours.