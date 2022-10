Toussaint : les conseils de la gendarmerie de la Somme, face aux vols près des cimetières

La gendarmerie lance un appel à la vigilance, à l'approche de la Toussaint. Les vols sont plus fréquents, dans et aux abords des cimetières.

Nous serons nombreux à nous rendre dans les cimetières, pour fleurir les tombes de nos proches, à l'occasion de la Toussaint. A cette occasion, la gendarmerie de la Somme lance un appel à la vigilance : la période est propice aux vols, directement sur les tombes mais également dans les voitures garées à proximité. "On a régulièrement des vols au niveau des sépultures, que ce soient les pots de fleurs ou les ornements, mais ce qu'on constate surtout la journée du 1ᵉʳ novembre, ce sont des vols liés aux véhicules qui sont garés devant les cimetières", confirme le Chef d'escadron Julien Rossignol, qui commande la compagnie de gendarmerie d'Amiens, au micro de France Bleu Picardie.

"On constate que les personnes, dans ce moment de recueillement, oublient parfois, certains gestes élémentaires et laissent les véhicules ouverts", avec à la clef, des vols de documents, d'argent ou d'autoradio, mais également directement des véhicules. Face à ce phénomène, fréquent, la gendarmerie rappelle donc quelques consignes de prudence : ne pas laisser d'objets visibles depuis l'extérieur du véhicule, fermer les vitres, les toits ouvrants ou les coffres, se garer si possible dans des endroits visibles par d'autres personnes, et enfin se rendre au cimetière à des heures où la luminosité est encore forte. "Si un personne décèle une une voiture suspecte, un individu suspect, un comportement suspect, surtout ne pas hésiter à faire le 17 : une patrouille de gendarmerie viendra pour faire une levée de doute", assure le Chef d'escadron Julien Rossignol.

Des effectifs mobilisés en nombre

Une vigilance accrue également du côté des gendarmes, qui seront plus nombreux à quadriller le terrain ces prochains jours. "Nous mettons sur roues un encadrement des patrouilles visibles toute la journée, principalement aux heures d'entrée et de sortie des offices religieux, mais aussi et surtout l'après-midi pour faire des surveillances des cimetières et de leurs abords. On a les gendarmes de la Somme qui effectuent cette mission, mais on a aussi le renfort de gendarmes réservistes pour augmenter notre présence sur le terrain", poursuit le Commandant de la compagnie d'Amiens.

Même en absence de flagrant délit, les militaires tentent ensuite de remonter les traces de ces vols : le cas notamment en début d'année, après une série de vols d'ornements, dans plusieurs cimetières. "On s'est rendu compte que c'était une personne qui est cleptomane, qui avait pour habitude de voler dans les cimetières sans but précis", confie le Chef d'escadron Julien Rossignol. Des enquêtes qui tiennent à cœur du gendarme, "pour que ces personnes ne se sentent pas oubliées, même si le préjudice n'est pas très important financièrement."