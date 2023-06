Un coach de Marseille raconte comment le père d'un jeune joueur l'a agressé au couteau

La scène choquante s'est produite ce jeudi soir, en marge d'une journée de détection des moins de 13 ans, organisée par le club de foot de l'AS Vivaux Sauvagère à Marseille (10e). Alors qu'un père de famille vient d'apprendre que son fils de 11 ans n'est pas retenu dans le groupe à la rentrée, il se rend sur le parking du stade et armé d'un couteau de cuisine, il agresse violemment Frédéric S., l'un des coachs.

ⓘ Publicité

"Il surgit derrière moi, me met un coup de tête dans l'arcade, et un couteau de boucher sur le poignet"- Frédéric, le coach

"Je vais dans le coffre de ma voiture récupérer des clés et il surgit derrière moi", raconte à France Bleu l'entraîneur encore choqué. "Il surgit derrière moi, me met un coup de tête dans l'arcade, et un couteau de boucher sur le poignet". L'entraîneur, qui a reçu une entaille sur le bras, reste marqué par les cris et les insultes qui suivent : "Ça a fusé entre les insultes et les menaces de mort... il me disait, tu vas prendre mon fils !"

En racontant la scène violente, c'est aussi la crainte dans le regard des enfants présents sur le parking qui lui revient : "Quand j'ai vu leur regard, la peur dans leurs yeux, ça m'a coupé les jambes... J'étais choqué de me dire que des gens sont capables de faire ça pour du foot".

Des scènes comme celle-là, le coach bénévole de 44 ans n'en avait jamais vécues, même s'il croise souvent sur les bords des pelouses ces parents "qui croient que leur fils est un grand champion".

Frédéric a porté plainte. Mais malgré cet évènement choquant, il l'affirme, il sera sur le terrain encore ce week-end, pour accompagner les enfants car c'est sa "bouffée d'oxygène, être avec les enfants après le travail, c'est un pur bonheur". Il ajoute même : "Ça m'a donné encore plus envie d'être avec eux".