"Tout éleveur doit être respecté" : prison avec sursis requise au procès des militants antispécistes au Mans

12 heures d'audience ont été nécessaires devant le tribunal du Mans pour juger neuf militants antispécistes vendredi 28 janvier. Ils s'étaient introduits dans une vingtaine de fermes. Entre deux mois et un an de prison avec sursis probatoire ont été requis. Le jugement a été mis en délibéré.

L'audience très attendue de ce vendredi s'est précédée d'une double manifestation : d'un côté, les antispécistes rassemblés devant le tribunal du Mans, équipés de pancartes pour soutenir leur cause et réclamer la fin de l'élevage, de l'autre, les éleveurs tractent au marché des Jacobins, soutenus par la présidente de la FNSEA, venue exprès au Mans. Les militants animalistes scandent "élevage abolition" au moment de l'arrivée de Christiane Lambert au tribunal, mais les deux groupes sont restés calmes, sous l'œil d'une cinquantaine de forces de l'ordre mobilisées pour la sécurité de ce procès hautement symbolique.

Les neuf militants antispécistes jugés pour des intrusions et des dégradations dans une vingtaine de fermes (dont deux dans la Sarthe) arrivent à l'audience vêtus de t-shirts avec des slogans comme "Élevage = esclavage". La présidente du tribunal correctionnel du Mans leur demande de les retirer. "Nous avons bien compris que ce procès avait un fond militant, mais ici c’est un tribunal, pas une tribune, vous aurez l'occasion de contextualiser les faits durant l'audience", lance-t-elle. Après un léger flottement, les prévenus obtempèrent.

Des militants antispécistes peu revendicatifs

Commence alors une très longue journée. 12 heures pendant lesquelles les juges vont tenter d'en savoir plus sur les intentions des prévenus. Ces derniers restent souvent vagues et refusent de répondre "pour ne pas menacer d’autres personnes". Une ligne de défense qui surprend au premier abord. "Vous dites que vous défendez une cause, mais lorsque je vous donne la possibilité d’expliquer pourquoi vous avez agi, ou non, vous gardez le silence", s'étonne la présidente du tribunal. "On nous traite comme des criminels. Mais les vrais criminels, ce sont les éleveurs", riposte Vincent Aubry, le porte-parole du collectif Animalist.

Aucun crime n'est pourtant jugé vendredi 28 janvier mais des délits, ce que répètera à plusieurs reprises la présidente pour apaiser le débat. Des intrusions sur des propriétés privées, des tags, des vols d'animaux. Les prévenus rejettent l'idée que leurs actions sont préparées, organisées, anticipées. "Quand on est à ce point-là agressif, vindicatif et revendicatif sur les réseaux sociaux mais qu'on est lâche devant le tribunal, c'est surprenant", lâche l'agriculteur sarthois Etienne Fourmont, le premier à avoir porté plainte après une intrusion sur sa ferme le 31 décembre 2019. "Sur les réseaux sociaux, ils se présentent comme des activistes et des défenseurs des animaux. Et devant le tribunal, ils n'assument pas leurs actes", regrette-t-il.

Un vol d'agneaux revendiqué comme un sauvetage par les antispécistes

Un seul fait est unanimement reconnu par tous les prévenus : le vol de sept agneaux sur une exploitation dans l'Eure. "Je suis très fier d'avoir participé à ce sauvetage", affirme l'un d'eux. L'idée vient en avril 2021 pendant une soirée en parlant des fêtes de Pâques. Ils décident d'aller libérer des agneaux, spontanément disent-ils. Les militants prennent pourtant soin d'éteindre leurs téléphones portables sur le trajet. "L'idée ne me serait pas venue spontanément", fait remarquer la présidente. "Ça, c'est parce que vous n'êtes pas victimes de répression", justifie Vincent Aubry, principal prévenu (18 chefs d'accusations) et porte-parole du collectif Animal1st.

L'agriculteur normand victime des vols vient alors témoigner. Sur son exploitation, un tag "Assassin" a été écrit. "Mon fils de 6 ans a vu ça. C'est une honte", lâche-t-il écœuré. Son avocate évoque le préjudice moral. Elle estime aussi que les militants ont fait courir un risque pour la santé des agneaux. "Ils allaient être tués", rétorque pragmatiquement le principal prévenu. "Deux mondes qui ne parviennent pas à dialoguer" analysera ainsi l'avocate de l'agriculteur normand dans sa plaidoirie. Une position assumée par tous les prévenus lors du procès : pour faire évoluer la loi, il faut la transgresser. "Ce qui m'intéresse, ça n'est pas la légalité mais la moralité", conclut un prévenu. "Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est quela justice s'applique pour tout le monde, et tout éleveur, toute profession, doit être respecté" argumente Me Marie-Thérèse Miossec, qui défend à titre privé le président de la FDSEA du Finistère, lui-même visé par les tags.

Ce qui m'intéresse, ça n'est pas la légalité mais la moralité" - V., l'un des prévenus.

Les prévenus feront d'ailleurs plusieurs fois référence à l'enquête de gendarmerie, qu'ils estiment disproportionnée : "On a posé des balises GPS sous nos voitures, épié nos vies personnelles, nos échanges sur les réseaux sociaux, nos comptes en banque, tout ça pour des tags" et accablent également la cellule Déméter créée sur mesure par le gouvernement en 2019 pour défendre les agriculteurs de vandalisme mais aussi "d'actes idéologiques hostiles". Les militants animalistes considèrent d'ailleurs ce procès comme "le premier de l'ère Déméter". Des accusations auxquelles le procureur de la République répond d'emblée dès le début du procès : il réfute tout "excès de zèle", propos qu'il juge insultant. Lui parle d'enquêtes successives qui "ont révélé l'existence d'un réseau organisé."

Devant le silence relatif des prévenus, le procureur de la République du Mans explique revoir ses réquisitions. Dans un premier temps, il se dit prêt à réclamer des travaux d'intérêt général. Mais face à l'absence de coopération et de remord des activistes, il requiert des peines de prison avec sursis, entre deux mois et un an. Mis en délibéré, le jugement sera rendu le 31 mars.