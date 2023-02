Tout juste acheté le Porsche Cayenne part à la fourrière après l'excès de vitesse de son propriétaire

Il venait d'acheter son bolide il y a tout juste une semaine, un landais a vu partir son Porsche Cayenne S à la fourrière ce samedi 4 février à la mi-journée. Et pour cause, l'homme roulait en très grand excès de vitesse entre Saint-Vincent-de-Tyrosse et Saint-Geours-de-Maremne.

Il a été intercepté par les gendarmes du PMO de Saint-Geours-de-Maremne à 144 km/h au lieu des 80 autorisés sur la D810. La vitesse retenue est de 136 km/h, son permis lui a été retiré et sa voiture immobilisée. Si les militaires étaient postés à cet endroit là ça n'a rien du hasard. La veille, ce vendredi 3 février donc, un premier accident causé en partie par la vitesse a eu lieu entre deux voitures et un camion sur ce même axe, la route dite "de Bayonne". Surtout, depuis le début de l'année les grands excès de vitesse se multiplient sur les routes des Landes. C'est ainsi le cinquième conducteur pris sur le fait.

En effet, le 13 janvier, un Landais de 32 ans au volant d'une BMW s'est fait contrôler à 142 km/h au lieu de 80 à Biaudos, sur la départementale 817. Preuve que l'habit ne fait pas le moine, le lendemain s'est un jeune conducteur de 19 ans en permis probatoire au volant d'un Kangoo qui est lui aussi pris en flagrant délit : contrôlé à 150 km/h au lieu de 80 sur la route d'Agen, la D933, à hauteur de Pouydesseaux. Aux gendarmes l'étudiant expliquera qu'il est pressé de rentrer chez ses parents dans le Lot-et-Garonne. Plus récemment c'est un conducteur de 65 ans qui a été flashé à 149 km/h au lieu de 80 à Créon d'Armagnac, au volant d'une Citroën Aircross. Plus récemment, le 26 janvier une landaise de 41 ans a elle été contrôlée à 151 km/h au lieu de 80 à Doazit près d'Hagetmau.