Tout juste condamné, il s'évade par la fenêtre de la cour d'appel de Colmar

Colmar, France

Un homme de 32 ans s'est évadé jeudi de la cour d'appel de Colmar. A l'issue d'une audience à huis clos et sans policier, il a bondi au-dessus du bureau et sauté entre les deux magistrats qui venaient de la place en détention et sauté par la fenêtre.

L'homme comparaissait libre devant la chambre de l'instruction, il n'était pas considéré comme dangereux, précise le procureur général, Eric Lallement. Après avoir sauté par la fenêtre, l'homme a atterri sur le capot d'une voiture située deux mètres plus bas, avant de fuir. A 18h, jeudi, il est toujours recherché par la police.