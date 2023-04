Dordogne : tout juste sorti de prison, il menace de mort sa compagne et casse ses volets

La police a arrêté un homme lundi 10 avril en début de soirée alors qu'il menaçait de mort son ex-compagne et était en train de casser les volets de sa maison, dans le quartier de la place Francheville à Périgueux. L'homme de 34 ans venait de sortir de prison six jours plus tôt.

L'homme sort d'une peine de détention, justement pour des violences conjugales sur la jeune femme. Son sursis probatoire lui interdit d'entrer en contact avec elle, mais elle accepte de l'héberger chez elle à sa sortie de prison. Au bout de quelques jours, l'homme dort en permanence, et elle lui demande de partir.

Renvoyé en prison

Lundi soir, complètement ivre, il revient rôder autour de chez elle, la menace de mort y compris devant les policiers venus l'arrêter, et entreprend de casser ses volets. Elle appelle la police.

L'homme est placé en garde à vue au commissariat de Périgueux. Il sera convoqué au tribunal en septembre pour les menaces de mort, et un juge d’application des peines de Pau a décidé de le renvoyer immédiatement en prison pour avoir violé son sursis probatoire assorti d’une interdiction d'entrer en contact avec la jeune femme.