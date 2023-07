"Tout le monde a fait le maximum", un guide de Lourdes raconte les recherches pour retrouver José de Arcos

José de Arcos, un pèlerin espagnol de 74 ans atteint de troubles de la mémoire a disparu depuis le 15 juillet 2023 à Lourdes. "Il a disparu entre 12h30 et 13h30" raconte Rafael Moreno, le guide de Lourdes qui avait été choisi par cette Peña de Sant Vicenç de Castellet, une commune de la province de Barcelone en Catalogne. Le groupe de 45 personnes était venu pour visiter le sanctuaire de Lourdes.

"À 12h30, nous avons fait une photo de groupe avec le sanctuaire derrière et José était sur la photo donc c'est à partir de ce moment là qu'on perd sa trace," se remémore Rafael. Le septuagénaire aurait expliqué vouloir aller dans une pharmacie. Il s'est écarté du groupe mais personne ne l'a vu à la pharmacie et le septuagénaire n'a ensuite pas rejoint le groupe pour le déjeuner vers 13h45.

Forte fréquentation pour le concert d'Andrea Bocelli à Lourdes

C'est dans l'après-midi vers 16h que le guide qui a fait la visite le matin est appelé par le responsable du groupe espagnol à son domicile. On lui explique que José de Arcos manque à l'appel. Le guide est persuadé à ce moment-là, que l'homme n'est déjà plus dans le sanctuaire. "Il y avait énormément de monde ce week-end-là avec le concert d'Andrea Bocelli prévu le dimanche. Pour moi, il est sorti par la porte Saint-Joseph et il s'est perdu."

Rapidement le guide part à sa recherche avec le responsable du groupe. Ils parviennent à joindre le septuagénaire sur son téléphone portable à plusieurs reprises mais celui-ci paraît complètement désorienté. "Il disait : je vois la montagne, je vois un pont métallique, une station d'épuration. J'ai compris qu'il était malade parce qu'à un moment donné il disait qu'il était dans son village."

Une course contre la montre

Le guide lui demande alors de donner le téléphone portable à un passant pour qu'une autre personne puisse le localiser. "Il a répondu qu'il était tout seul." Ses interlocuteurs lui demandent de revenir vers le pont. Ils pensent avoir identifié le pont de la route de Batsurguère qui enjambe le gave de Pau. Ils l'attendent à cet endroit pendant une demi-heure, mais personne ne vient. "On téléphone encore et là, ça ne répond plus. On perd la connexion téléphonique avec lui vers 17 heures environ."

De retour au commissariat, le guide et le responsable du groupe expliquent aux policiers les propos délirants tenus par le disparu et donc ses troubles de la mémoire et insistent pour que des recherches soient lancées immédiatement. "On a compris qu'à cause du concert la police n'avait pas les effectifs nécessaires."

"Je n'ai rien trouvé"

Le groupe repart le samedi soir. Rafael Moreno repart tout seul à la recherche du disparu. "J'ai refait tout le chemin depuis la porte Saint-Joseph, vers la résidence de l'évêque jusqu'à 21h, mais je n'ai rien trouvé. Le lendemain matin, j'ai fait le petit chemin qui part du camping (du loup) et qui rentre dans la forêt au bord du gave. Je n'ai rien vu sur un kilomètre et demi."

Le dimanche, le guide et la police cette fois-ci refont un grand parcours dans Lourdes et en direction de Saint-Pé-de-Bigorre avant l'arrivée sur place de la fille du disparu et de son mari qui ont confirmé que le septuagénaire souffrait d'un début d'Alzheimer. "On a refait ensemble tout ce qu'on avait déjà fait la veille, indique Rafael Moreno mais ce n'est que le lundi 17 juillet, 48 heures après la disparition de José de Arcos que tout a commencé. Là, il y a eu de gros moyens : les pompiers, des chiens, des drones, etc."

Des vêtements du disparu retrouvés

Dans les jours qui suivent, des découvertes inquiétantes vont être faites par la famille. "C'est la fille qui a trouvé au bord de la rivière un caleçon. Elle a dit : Ça, c'est à mon père." Quelques jours plus tard, elle retrouvera d'autres effets personnels de son père à un autre endroit.

Tout le secteur est ratissé. D'autres membres de la famille arrivent et en refont. Le maire de Sant Vicenç de Castellet, la commune d'origine du disparu, dépêche sur place à Lourdes, un bus entier de volontaires espagnols pour participer aux recherches. Sans succès. Au huitième jour, les recherches sont interrompues.

Deux disparitions inquiétantes en quatre jours

Aujourd'hui le guide s'interroge d'autant plus que quatre jours après la disparition de José de Arcos, une femme a également disparu à Lourdes. Un appel à témoins a aussi été lancé pour retrouver Irène Porta, une dame de 74 ans originaire de Belgique. Elle logeait à l’hôtel Ibis, avenue Maransin à Lourdes, près de la gare ferroviaire.

Rafael Moreno exprime ces certitudes sur ce qui a pu arriver au pèlerin : "Sa carte de crédit n'a pas bougé. Il n'y a pas eu de mouvement sur son compte en banque".

La preuve pour le guide lourdais que José n'a pas volontairement disparu. Il écarte la possibilité que le septuagénaire ait pu prendre une voiture ou faire de l'auto-stop pour rentrer en Espagne. "Tout me fait penser qu'il est tombé dans le gave, sinon on l'aurait retrouvé. Tout le monde a fait le maximum", conclut Rafael Moreno.