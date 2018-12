"Tout le monde est secoué" témoigne une étudiante à Strasbourg, originaire de Haute-Vienne

Limoges, France

Au lendemain de l'attaque terroriste de Strasbourg, la traque se poursuit, ce mercredi soir, pour retrouver le tireur radicalisé. Il est toujours en fuite après avoir fait deux morts, un blessé en état de mort cérébrale et douze autres blessés.

Ce mercredi, entre sidération et chasse à l'homme, l'ambiance est très particulière à Strasbourg. C'est ce que confie Eva, une Haut-Viennoise qui fait ses études dans la capitale alsacienne. Ces moments sont d'autant plus particuliers qu'elle habite dans le quartier de Neudorf où se sont concentrées les opérations de police mardi soir, rendant l'événement "encore plus oppressant".

"C'est très vide"

Celle qui suit un master en études slaves décrit un quartier toujours amorphe. "C'est très vide, tout le monde est secoué" reprend l'étudiante. Ses amies évoquent aussi des rues quasiment désertes et une angoisse qui se fait toujours sentir. "Quand on se balade dans Strasbourg, surtout avec l'ambiance de Noel, on ne se serait jamais dit que cela pourrait se passer." Et ce, dit-elle, malgré les importantes mesures de sécurité prises autour du marché de Noël, avant même l'action du tireur. "Avec les contrôles de police, etc. Après, on se dit aussi qu'une catastrophe est possible. Mais, entre se le dire et voir que cela arrive, c'est très choquant".