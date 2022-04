“Tout mène à Nicolas Zepeda dans la mort de Narumi Kurosaki” : l'avocat général requiert la perpétuité

Dans une salle d’audience pleine, comme c’est le cas depuis plusieurs jours, l’avocat général a prononcé pendant deux heures son réquisitoire ce lundi à la cour d'assises de Besançon. Etienne Manteaux a requis la peine maximale contre Nicolas Zepeda : la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une interdiction définitive du territoire français. Le Chilien de 31 ans est jugé depuis le 29 mars pour l'assassinat de Narumi Kurosaki, son ex-petite amie japonaise, le 5 décembre 2016. Le verdict sera rendu mardi.

Pour convaincre les jurés de condamner Nicolas Zepeda, alors que le jeune homme nie farouchement depuis le début, il faut franchir un premier obstacle : l’absence de corps. Car “sans la certitude que Narumi est morte, Nicolas Zepeda doit être acquitté”. Etienne Manteaux a donc rassemblé les arguments selon lesquels “tout mène à l’implication” de Nicolas Zepeda dans cette disparition.

Douze arguments pour convaincre de la culpabilité de Zepeda

L'avocat liste douze arguments au préalable. Plus personne n’a revu Narumi depuis le 5 décembre 2016. Ses amis ne sont pas restés inactifs, ils l’ont cherchée en vain. Sa disparition ne peut s’expliquer par une tentation suicidaire : ceux qui l’ont côtoyée à l’université ont au contraire salué sa joie de vivre et son dynamisme. Les projets qu’elle avait à Besançon et avec son nouveau petit copain montrent, selon l’avocat général, qu’elle n’avait aucun motif de disparaître volontairement, d’autant qu’elle n’avait pas les moyens ni les réseaux pour se démarrer une nouvelle vie.

On a retrouvé dans sa chambre son manteau, plus de 500 euros et sa carte bancaire, en revanche, elle serait partie avec une couverture, un drap-housse ? Le retrait de sa carte SIM et de son téléphone intriguent. De même, les messages reçus par ses proches après sa disparition ne lui correspondent pas. Incohérent aussi, selon l’avocat général, l’intention affichée dans ces messages de se rendre au consulat de Lyon, alors qu’elle dépend de celui de Strasbourg.

Narumi ne figure pas dans la liste des passagers qui ont voyagé avec Nicolas Zepeda à Barcelone et au Chili. Enfin, les cris entendus la nuit du 5 décembre dans la résidence universitaire où résidait Narumi.

"S’il ne pouvait pas la reconquérir, alors il avait un plan B : l’éliminer"

Durant ce réquisitoire, Nicolas Zepeda écoute et regarde l'avocat général, casque de traduction sur les oreilles, masque chirurgical sur le nez, en chemise et cravate. La mère de Narumi tient un petit bouquet de roses dans ses bras.

La conviction que l’avocat général veut faire partager au jury ? Nicolas Zepeda a étouffé Narumi, dans sa volonté de contrôle de la jeune femme. S’il ne pouvait pas la reconquérir, alors il avait un plan B : l’éliminer.

Selon Etienne Manteaux, il a prémédité son crime, réalisé des repérages au sud de Dole dès le 1er décembre, zone où il est retourné le 6 décembre, de nuit également. Zepeda a rodé autour de la résidence du Crous dans les jours et nuits précédant le 5 décembre, comme l’atteste la vidéo surveillance. Après le meurtre, il se serait débarrassé du corps en le jetant dans le Doubs. De retour au Chili, “il était sûr de son impunité”.

Plaidoiries de la partie civile : Me Galley emploie le mot de féminicide

Avant le réquisitoire, ce lundi matin, ce sont les avocats des parties civiles, les représentants des victimes, qui ont plaidé. Première à s'exprimer, Me Galley, qui défend la famille de Narumi. Face aux sanglots de Nicolas Zepeda, elle appelle à privilégier “les larmes pudiques” des victimes. Elle décrit une forme d’emprise de Nicolas Zepeda sur Narumi Kurosaki, tout au long de leur relation, qui s’accentue après leur rupture, avec les conditions qu’il impose à la jeune femme.

Pour la première fois dans ce procès, Me Galley emploie le terme de féminicide : “Narumi n'est pas une suicidée, elle n'est pas une disparue volontaire. Elle est encore moins une évaporée, comme il a voulu nous le faire croire. Elle a été tuée de la main de celui qui prétendait l'aimer.”

Cette plaidoirie dans laquelle l’avocate évoque le crime mais aussi le deuil impossible, l’absence de corps de Narumi, est une nouvelle fois difficile à entendre pour la mère de la victime, qui a sorti le portrait de sa fille. Me Galley conclut par un proverbe japonais : “L'amour d'un père est plus haut qu'une montagne. L'amour d'une mère plus profond qu'un océan.” Elle montre aussi les origamis (les figurines en papier) que la soeur de Narumi réalise au cours du procès.

Me Galley montre l'un des origamis réalisés par l'une des soeurs de Narumi. © Radio France - Anne Fauvarque

Me Schwerdorffer, qui représente Arthur Del Piccolo, le petit copain de Narumi au moment de la disparition, a insisté sur le caractère “manipulateur” selon lui de Nicolas Zepeda : “Je me sens moi-même manipulé par Nicolas Zepeda. Il organise et gère l'audience comme une victime”.

Mais si l’on s’extrait de ce “climat toxique” avance l’avocat, que voit-on ? “Un crime de sang froid” qu’il tente de masquer par ses “mensonges” et ses “changements de version”.

