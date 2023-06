"Tout peut rentrer" : les livraisons par drone inquiètent les surveillants d'une prison de Dordogne

C'est le cauchemar des surveillants pénitentiaires. A chaque fouille, les gardiens de la prison de Neuvic tombent sur de la drogue, des portables, des chargeurs de téléphone, parfois même des routeurs ou des clés Amazon, utilisées par les détenus pour accéder à des centaines de chaînes de télévision.

Si le problème des drones n'est pas propre au centre de détention de Neuvic, les syndicats de la prison s'inquiètent de ces survols, de plus en plus fréquents ces derniers mois. Ils veulent alerter l'administration pénitentiaire. Un tract vient d'être publié par le bureau local du syndicat Ufap Unsa Justice.

Sacs à patates et yoyo

"Récemment on a eu deux fouilles sectorielles coup sur coup, et à chaque fois, c'est pas chou blanc, c'est bingo dans chaque cellule. On trouve toujours autant de portables ou de produits stupéfiants, alors qu'il n'y a plus de projections. Ca vient forcément des airs", soutient Franck Lagana, délégué du syndicat à la prison.

Contrairement au centre de détention de Périgueux, il n'y a pas de filets à Neuvic. Les détenus peuvent donc lancer un appel d'offres sur les réseaux sociaux, et être livrés par drone, directement au sein de la prison. "Le drone pose ou lâche le produit, et ils le récupèrent certainement par le biais de ce qu'on appelle le yoyo", explique Franck Lagana. Le détenu lance des cordes ou des draps coupés, et il récupère le colis emballé dans des filets de pommes de terres à l'aide d'un pic ou d'une fourchette.

Les surveillants se sentent démunis

"Le problème, c'est que tout peut rentrer", dénonce Thomas Niemczura, délégué Force ouvrière à la prison. Les surveillants craignent pour leur sécurité, ils ont peur que les détenus fassent entrer des objets dangereux grâce aux drones. La nuit, ils ne voient rien, il n'y a pas de miradors et les drones échappent aux caméras de vidéosurveillance.

Il y a déjà eu des interpellations de pilotes : en février dernier, un homme a été condamné à porter un bracelet électronique pendant quatre mois parce qu'il avait essayé de faire entrer un drone à la prison. Les gendarmes patrouillent régulièrement, mais la prison est très étendue, sur une surface gigantesque et en pleine campagne.

Les surveillants demandent plus de moyens, et notamment l'installation de brouilleurs, un mécanisme qui se développe très doucement. Ils permettent de couper le signal, le pilote perdant ainsi le contrôle du drone.

Contactée, la direction interrégionale des services pénitentiaires n'a pas répondu à nos sollicitations.