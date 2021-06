Tout Piriac-sur-Mer privé de gaz ainsi qu'une partie de La Turballe ce mercredi

Plus de 800 abonnés sont privés de gaz depuis ce mercredi midi à La Turballe et Piriac-sur-Mer. Des travaux de voirie, boulevard de l'Europe, à La Turballe, ont provoqué une fuite. Elle n'est pas très importante, mais pour sécuriser la zone et permettre les réparations, GRDF a du couper l'alimentation de toute la ville, mais aussi de toute la commune voisine de Piriac-sur-Mer.

Pas de gaz jusqu'à ce jeudi selon GRDF

Les clients ne retrouveront sans doute pas le gaz avant ce jeudi matin, selon GRDF. Il faut ouvrir d'avantage le sol pour pouvoir réparer la fuite et, ensuite, il faudra faire passer des techniciens à tous les compteurs, 836 exactement, pour rétablir l'alimentation, comme le veut la procédure habituelle.