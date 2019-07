Tout près du Pont-du-Gard, riverains et commerçants ne veulent pas des gens du voyage

Remoulins, France

Près du Pont-du-Gard, les caravanes des gens du voyage ont remplacé celle de la caravane du Tour de France. Ce dimanche 28 juillet, 200 caravanes de la communauté des gens du voyage ont pris place sur la rive droite de cet aqueduc datant de l’époque romaine. Précisément au niveau du chemin de la Couasse entre l'hôtel restaurant "Le Colombier" et le camping du "Pont-du-Gard" sur la commune de Remoulins.

Une installation légale

Ces voyageurs en mission évangélistes ont obtenu l'autorisation de la préfecture du Gard. Ils peuvent rester deux semaines sur ce terrain qui appartient au conseil départemental mais qui est géré par le Pont-du-Gard. L’installation s'est faite dans le calme.

Rémi Nicolas le directeur adjoint du Pont-du-Gard n'a pas eu d'autres choix que d'accepter la demande de la préfecture : "Le risque était, que soit les caravanes s’installent sur le parking du Pont-du-Gard soit directement en bordure du Gardon et c'est impensable en pleine saison touristique ! Et même si cette solution n’est pas la plus satisfaisante nous avons limité la casse, personne ne les voient de la rue, et les visiteurs ne sont pas dérangés" précise-t-il. Rémi Nicolas qui aimerait néanmoins qu’une solution pérenne soit trouvée et ne plus être obligé d’accueillir chaque année des caravanes.

On est jeté en pâture pour protéger l’accès au Pont-du-Gard, on nous a mis les caravanes juste derrière notre hôtel, Stéphanie Alves patronne de l'hôtel Le Colombier

C'est au moins la troisième années d'affilées que les gens du voyage d'installent sur ce terrain. Stéphanie Alves est la patronne de l'hôtel "Le Colombier" et elle dénonce cette situation qu'elle juge injuste : " Il y a du bruit toute la nuit, toute la journée, des voitures, des chiens qui aboient, des excréments tout autour de notre hôtel. _L’année dernière certains de nos clients sont même partis_" s’énerve-t-elle avant d’ajouter " je suis sûre qu’il existe d’autres terrains plus adaptés et loin des hôtels et du tourisme".

Les riverains de la rue dénoncent aussi un climat tendu et espèrent que cette situation soit gérée pour de bon par les autorités. Les commerçants du secteur qui envisage également en lien avec l’Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie du Gard d'écrire une lettre à la préfecture du Gard.

La communauté des gens du voyage demande plus d’aires d’accueil dans Gard

De son côté, Laurent, le porte de parole de cette communauté évangéliste, explique que s'il y avait plus d’aires pour accueillir les gens du voyage dans le Gard ce genre de situation n’arriverait pas : "Nous demandons des champs d’au moins trois à quatre hectares comme la loi l'oblige dans chaque département. _Si nous avions ces aires il n’y aurait pas de soucis"_. Laurent qui explique également avoir été se présenter auprès de chaque riverains et chaque commerçants du secteur de la rive droite du Pont-du-Gard : "Je m’engage à faire respecter l’ordre et que les riverains et commerçants ne soient pas importunés" déclare-il.

Le 14 juillet dernier quelques jours avant le passage du Tour de France dans le Gard un autre groupe de gens du voyage avait essayé de s'installer sans autorisation sur ce même terrain. Les forces de l'ordre étaient alors intervenues.