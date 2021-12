Toutainville : un mort et une personne en urgence absolue après des accidents en série sur l'A13

Deux accidents de voiture ont eu lieu, ce samedi en fin d'après-midi, en raison d'un épisode de fortes pluies et de grêle. Les carambolages se sont produits à hauteur de Toutainville, dans l'Eure dans les deux sens de circulation. Un mort et 16 blessés sont à déplorer, dont un en urgence absolue.

Sur l'A13, ce samedi, une série de carambolages a fait un mort et 16 blessés dont une personne en urgence absolue. Sept sont en urgence relative et 8 autres sont blessées plus légèrement. Les deux accidents ont eu lieu, à 17h20, dans les deux sens de circulation (Paris-Caen et Caen-Paris) à hauteur de Toutainville dans l'Eure, "au point kilométrique 160", indique la préfecture de l'Eure dans un communiqué.

Chaussée glissante à cause de la pluie

A cause de la grêle et des fortes pluies, des carambolages se sont produits entre plusieurs véhicules. Au total, dix véhicules sont impliqués, cinq dans chaque sens de circulation. Tous sont des véhicules légers, mis à part une voiture de neuf places dans le sens Caen-Paris.

Ces accidents ont nécessité l'intervention des pompiers de l'Eure et des gendarmes du peloton motorisé de Bourg-Achard. Sur l'A13, ces carambolages ont provoqué de fortes perturbations. La situation s'est débloquée en fin de soirée peu après 21h.