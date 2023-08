"Toute la famille est inquiète" : l'angoisse des proches de l'homme disparu depuis quinze jours à Westhoffen

Dix-huit jours sans aucune nouvelle. Cela fait 18 jours qu'un jeune homme de 24 ans, François Drid, a disparu à Westhoffen, dans le Bas-Rhin. Sa famille et la gendarmerie vont organiser une battue ce samedi à 14h30 pour tenter de le retrouver. Car depuis plus de deux semaines, cet agent de sécurité au Parlement européen, bien intégré et qui n'avait jamais fait parler de lui, s'est volatilisé. La gendarmerie a lancé un appel à témoins .

"Je vais rentrer plus tôt". C'est le dernier SMS envoyé par François Drid à sa compagne quelques minutes avant qu'il ne disparaisse. Vers 19h ce dimanche 6 août, sa Toyota Yaris rouge est retrouvée accidentée et vide à l'entrée de Westhoffen. Dès le lendemain, un chien Saint-Hubert de la gendarmerie tente de flairer une piste. Mais il perd la trace du disparu après quelques centaines de mètres. Aucune trace de lutte ou de sang n'est retrouvée sur place.

Seule certitude donc : François Drid est bien ressorti de sa voiture après l'accident. Il l'a même verrouillée de l'extérieur et il aurait même pris soin d'emporter la caméras qui lui permettait de filmer la route en permanence. Mais pour le reste, le mystère demeure au grand désespoir de Zachari Drid, le petit frère du disparu.

François Drid est porté disparu - Photo remise par la famille

Une battue organisée

"On a zéro nouvelle. On n'a pas de signe de vie. Ce n'est pas un comportement habituel de la part de mon grand frère. Il ne fait jamais cela. Toute la famille, tous les proches, on est inquiets. Il a une situation stable, son travail, sa copine. On ne pense pas que cela puisse être volontaire. Mais on ne sait pas ce qu'il avait dans la tête. Deux heures avant, il était au restaurant, il rigolait avec la serveuse. Il était très joyeux. Une heure et demi après, plus aucun signe. Alors tout le monde s'inquiète" explique le jeune homme. Inquiétude d'autant plus grande qu'aucune transaction n'a été relevée depuis sur sa carte bancaire et son téléphone est désormais éteint.

Alors qu'est-il arrivé à François Drid ? Est-il parti dans les bois, lui qui aimait les randonnées ? A-t-il été récupéré en autostop ? Son frère décrit un homme parfaitement normal, mais un peu fatigué psychiquement ces derniers temps. Les gendarmes disent pour l'instant n'exclure aucune piste.

Une battue est donc organisée ce samedi à 14h30 au départ de l'amicale canine de Westhoffen le long de la D75 entre Wasselonne et Westhoffen. Les volontaires sont les bienvenus. Si vous avez des infos, vous pouvez joindre les gendarmes de Wasselonne au 03 88 87 02 45.

Voici la description de François Drid, publié par les gendarmerie :