Samedi 8 mai vers 18h30, une voiture de pompier, qui partait en intervention, et une voiture sont entrées en collision à hauteur de Toutencourt, au nord-est d'Amiens. L'accident a fait quatre blessés, dont deux en urgence absolue. Les quatre victimes ont été transportées au CHU d'Amiens.

Toutencourt : quatre blessés dont deux graves après un accident entre une voiture et une voiture de pompiers

A Toutencourt, dans le nord-est de la Somme, un accident de la route a fait quatre blessés, dont deux en urgence absolue ce samedi 8 mai en début de soirée. La collision s'est produite vers 18h30 entre une voiture de pompiers, qui partait en intervention, et une autre voiture. On ne connaît pas l'âge des quatre victimes, on sait seulement qu'elles sont toutes majeures.

Parmi les deux blessés en urgence absolue : un pompier et un des occupants de l'autre voiture impliquée dans la collision. Les quatre victimes ont été transportées au CHU d'Amiens.