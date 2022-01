Toutes les femelles paons de la cathédrale de Villeneuve-lès-Maguelone ont été volées

"Nous sommes dépités, écœurés, indignés et furieux", le directeur général des Compagnons de Maguelone Frédéric Vabre et le régisseur Cyril Morel ne se remettent toujours pas de la disparition de douze paons femelles ces derniers jours sur le site de la cathédrale de Villeneuve-lès-Maguelone sur la presqu'île de Maguelone. Il reste sept mâles.

Douze paons femelles ont disparu. Il reste sept mâles

Depuis la fin de la première semaine de Janvier, Cyril Morel avait remarqué qu’il voyait moins de paonnes. Ce lundi 24 janvier, n'en voyant plus du tout, il décide de passer aux cribles les 24 hectares de la presqu’île de Maguelone. La disparition de toutes les femelles, c'est à dire douze animaux, se confirme. Le régisseur pense immédiatement à un vol puisqu'il n'y a pas de trace de prédateurs "animal", pas de plumes et seules les femelles sont absentes.

"Nous sommes furieux et indignés." - Frédéric Vabre, DG des Compagnons de Maguelone

Pour Cyril Morel, c'est clairement la main de l'homme qui est derrière cette disparition, "on a bien pensé au renard mais les renards chassent la nuit et les paons dorment en hauteur, à la cime des arbres, donc, les renards ne peuvent pas attaquer les paons au sol et surtout, ils n'auraient pas fait la sélection entre les mâles et les femelles". Pour lui, il s'agit d'une "personne malveillante" qui a pris les femelles pour faire un élevage avec d'autres mâles.

Et la période n'a pas été choisie au hasard puisque nous sommes en pleine période de préparation à la saison des amours, la reproduction commence début mars et il faut un mois auparavant pour une première adaptation des femelles à leur environnement lorsqu'il est nouveau.

Les Compagnons de Maguelone font un appel pour récupérer des femelles et assurer la survie du cheptel

L'association des Compagnons de Maguelone fait un appel aux structures voisines (zoos, éleveurs privés, parcs animaliers...) pour récupérer des paonnes le plus vite possible pour assurer la reproduction. Cyril Morel a déjà constaté que les mâles réagissent très mal à ces disparitions, "ils sont très énervés, ils crient beaucoup dans la journée, ils sont déboussolés et on sent qu'il y a une inquiétude de leur part. Ils se battent déjà pendant la saison des amours mais là, l'agressivité peut aller beaucoup plus loin. Ils peuvent se faire très mal entre eux voire même s'entretuer. Il faut des femelles pour qu'ils retrouvent de la sérénité entre eux et pour assurer la survie du cheptel". C'est pendant cette période que les mâles font la roue.

Depuis le moyen âge, les paons sont en liberté sur la presqu'île de Maguelone et sont très appréciés par les visiteurs de la cathédrale et du parc, en particulier les enfants. À l’époque du diocèse au VIe siècle, les plumes des paons étaient déjà utilisées à Maguelone pour créer des éventails afin d’éloigner les insectes. Elles servaient aussi pour orner l’autel lors de la venue des Papes sur le site.

Des caméras et des barrières pour garantir plus de sécurité

Le directeur général des compagnons de Maguelone Frédéric Vabre est dépité, furieux car ce n'est pas la première fois que le site est vandalisé. Les barrières sont parfois fracturées pour pouvoir entrer sur ce site qui est ouvert, mais privé. Il appartient aux Compagnons de Maguelone, des personnes handicapées, qui y vivent et y travaillent et au diocèse de Montpellier. Dernièrement, du matériel agricole a été volé, "on comment à être habitué, ça fait parti de la société, mais là, les paons, c'est trop" ajoute Frédéric Vabre qui envisage de mettre en place un système de caméras et de rendre le lieu moins accessible, "c'est dommage car c'est un site qui appartient à tous, que l'on veut inclusif, ouvert à tous, que l'on aime partager".

Des paons mâles et femelles dans le parc de la cathédrale de Maguelone - Compagnons de Maguelone

Cyril Morel, régisseur des Compagnons de Maguelone Copier

Cyril Morel, régisseur des Compagnons de Maguelone Copier