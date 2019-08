TPC - Jour 3 : Chatellerault - Pleumartin - Leigne-Les-Bois, le jour de la grande explication

Cette troisième journée se déroulera en deux temps et devrait permettre de figer une bonne partie du classement final de ce Tour Poitou-Charentes 2019. Une demi-étape est prévue le matin entre Châtellerault et Pleumartin. L'après midi, les coureurs s'expliqueront lors d'un contre-la-montre.

Châtellerault, France

Cette troisième journée de course a les allures d'une explication pour les coureurs du Tour Poitou-Charentes. Deux épreuves sont prévues dans la journée :

- Une course en ligne de Châtellerault à Pleumartin (111 km)

- Un contre la montre de Leigné-les-Bois à Pleumartin (23 km)

Durant la matinée, les coureurs s'élanceront de la Manufacture de Châtellerault (l'occasion de fêter dignement le 200 ème anniversaire de cet édifice à l'architecture remarquable). L'étape qui se veut courte risque d'être également nerveuse. Le faible nombre de difficultés sur le parcours sourit encore une fois aux sprinters.

TPC - Etape 3 - Tour Poitou-Charentes

Après un passage par La Roche-Posay, les cyclistes prendront la direction de Saint-Pierre de Maillé où une première montée est prévue. Par la suite le peloton aura la chance d'admirer la commune de l'Angles-sur-l'Anglin. Le petit village classé aux plus beaux villages de France comporte également une cote très pentue à l'entrée de la commune. Cette côte se veut courte, 450 mètres mais pentue à 10% et pourrait donc peser dans les jambes des coureurs.

Des coureurs qui devraient une nouvelle fois sentir une forme de nervosité dans les derniers kilomètres qui comme la veille se feront sous forme d'une boucle de 28 km. Deux passages sont donc prévus à Pleumartin, le premier sous forme d'un sprint intermédiaire. Le second sanctionnera l'arrivée de la troisième étape, prévue avenue des Acacias.

Le contre-la-montre, juge de paix pour le classement final

A partir de 15h00, la quatrième étape s'élancera. Dans l'histoire du TPC le contre-la-montre est souvent un moment important permettant de départager de nombreux coureurs dans le classement final, c'est le juge de paix.

Un par un les coureurs s'élanceront donc de Leigné-les-Bois à hauteur de l'église Saint-Rémi, classée aux Monuments de France. Très peu de difficultés sont à noter, mis à part une légère élévation de la route du coté de Chenevelles.

TPC - Etape 4 - Tour Poitou-Charentes

Le dernier coureur, qui sera alors leader de l'épreuve, s'élancera vers 17h00.

