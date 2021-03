Traçabilité du lait : les producteurs de la Manche en colère

"Etat complice de Lactalis, adieu origine France." Voilà le message écrit sur une banderole accrochée jeudi dernier sur les grilles de la Préfecture de la Manche, à Saint-Lô. Une action du syndicat des Jeunes agriculteurs (JA). Depuis le 11 mars, il n'est plus obligatoire d'indiquer l'origine du lait sur les produits, comme les yaourts par exemple. Le Conseil d'Etat a en effet annulé cette règle, datant d'un décret de 2016. Une victoire du géant Lactalis, basé à Laval, qui juge cela non conforme, dans le contexte de marché unique européen.

Incompréhension des producteurs de lait

Pour les producteurs de lait, cela n'a aucun sens. "On nous pousse à plus de traçabilité. Les gens veulent savoir ce qu'ils mangent. On nous incite aux labels. Derrière, il y a une incompréhension, quand on voit que le manger français qu'on a poussé syndicalement vient de se prendre une claque", pointe Paul Albert Mouchel, éleveur d'une centaine de vaches à Tollevast, près de Cherbourg. Ce trentenaire, installé depuis 2012, voit cette décision comme un manque de reconnaissance. Il craint que son lait se retrouve dans "la masse européenne".

Pierre-Albert Mouchel élève une centaine de vaches laitières avec ses parents à Tollevast. © Radio France - Raphaël Aubry

"Les potentiels conséquences, ces que les coopératives du département, ou même les privés perdent des marchés. À partir du moment, où il y a du flou tout est permis j'ai envie de dire", continue le vice-président des Jeunes agriculteurs de la Manche, en charge de l'installation. Le prix du lait pourrait potentiellement diminuer, alors que cette problématique n'est pas nouvelle. Lui le vend aujourd'hui 33 centimes le litre à une coopératives indépendante, près de son exploitation.

Au niveau national, on presse le Gouvernement - Ludovic Blin de la FDSEA

Paul Albert Malou craint par ailleurs que cette fin de l'origine du lait sur les étiquette, se développe pour d'autres produits fermiers, comme les œufs. "C'est un coup porté à la traçabilité." Afin, que les consommateur puisse continuer de choisir son alimentation, en fonction des origines, le trentenaire et son syndicat ne souhaitent pas en rester là. Tout comme la Fédération départementale des syndicats agricoles (FDSEA). "Au niveau national, on presse le Gouvernement. Il n'y rien qui va à l'encontre de ce dispositif, alors il faut juridiquement que ce soit solide, pour que l'on ne revienne plus dessus", indique Ludovic Blin, en charge de la section laitière et producteur de lait dans le sud-Manche.

Les syndicats n'excluent pas de nouvelles mobilisations dans les prochains jours, comme dans les supermarchés. Une délégation des Jeunes agriculteurs a par ailleurs rencontré hier des membres du groupe Lactalis.