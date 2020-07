Traces d'excréments et d'urine, graffitis et vols : deux clubs sportifs de Poitiers cibles de dégradations

Les locaux et vestiaires du PEC Rugby et des Dragons, les footballeurs américains de Poitiers, ont été vandalisés. Les deux clubs dénoncent des actes "dégoûtants" et "inadmissibles". La mairie annonce qu'une plainte va être déposée.

Plusieurs clubs sportifs de Poitiers ont découvert dimanche que leurs locaux et vestiaires avaient été dégradés. Il s'agit du PEC Rugby et des Dragons, l'équipe de footballeurs américains, qui s'entraînent à la Plaine de jeux des Sablons, dans le quartier Beaulieu.

"Dimanche, on a vu qu'une porte avait été fracturé, on a fait un pas en avant et immédiatement un pas en arrière à cause de l'odeur... Odeur d'excréments à plein nez" - Romain Jarry, président des Dragons

"Tout a été dégradé, parfois à coups de pioche, il y a des odeurs d'excréments et d'urine, des excréments et de l'urine visibles partout au sol, des robinets cassés avec de l'eau qui fuit de partout... C'est une ruine", résume, amer, Romain Jarry, le président des Dragons de Poitiers.

La mairie va porter plainte

Sollicitée par France Bleu Poitou, la mairie de Poitiers, propriétaire des locaux vandalisés, annonce qu'elle va porter plainte pour dégradations de biens publics. Outre les dégradations, des vols ont aussi été commis. "On a perdu au moins cinq casques, explique Romain Jarry, et il faut savoir qu'au football américain, ces casques coûtent cher, en moyenne 300 euros l'unité."

Des documents administratifs du club ont été retrouvés éparpillés par terre, nageant dans des flaques "dont je ne préfère pas dire ce qu'elles contenaient", ajoute Romain Jarry.

"On est dégoûtés d'avoir ce genre de comportements alors qu'on essaye d’œuvrer le plus possible pour la communauté et offrir par exemple des vacances aux enfants qui ne peuvent pas partir, leur faire faire un peu de sport, ce qu'on fait régulièrement durant tout l'été. Et à côté de ça, on voit des dégradations, des vols, ça met un coup au moral", conclut Romain Jarry.