Un trentenaire vient d'être arrêté à Bourg-Blanc, près de Brest, après plusieurs cambriolages mais aussi pour des menaces et du harcèlement sur plusieurs victimes. Le mis en cause, également poursuivi pour avoir utilisé un autre nom, est placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès.

Tracteur tondeuse et répliques d'armes volés, un homme arrêté près de Brest

Il est "déjà très défavorablement connu" des services de gendarmerie selon le communiqué diffusé par la compagnie de Brest. Et un homme âgé d'une trentaine d'années aura de nouveau affaire avec la justice, le 4 octobre, date de son prochain jugement. Le mis en cause vient d'être arrêté en fin de semaine dernière, jeudi aux aurores, à son domicile de Bourg-Blanc.

Plusieurs cambriolages, l'utilisation du nom d'un tiers

"A la suite d'une enquête préliminaire" des gendarmes de la communauté de brigades de Plabennec, les militaires sont passés à l'action car l'homme est soupçonné d'être impliqué dans plusieurs dossiers. "Il est notamment soupçonné d'avoir utilisé le nom d'un tiers à plusieurs reprises afin d'éviter des sanctions en matière de police route, d'avoir harcelé et menacé plusieurs personnes, mais également d'avoir eu un rôle dans plusieurs cambriolages qui ont été perpétrés dans le Finistère" poursuit la gendarmerie.

Des répliques d'armes ont notamment été saisies - Gendarmerie de Brest

Un tracteur tondeuse et des répliques d'armes saisis

Lors de l'interpellation du mis en cause à son domicile, les gendarmes ont retrouvé des "objets dérobés lors d'un cambriolage réalisé sur les communes de Pont L'Abbé et de Lampaul-Guimiliau, dont des répliques d'armes ainsi qu'une cinquantaine de grammes de résine de cannabis". Les photos d'un tracteur tondeuse, mais aussi d'un écran et d'un casque audio accompagnent ce communiqué.

Le 4 octobre prochain, il devra répondre "des faits de recels aggravés, prise du nom d'un tiers, détention et usage de stupéfiants ainsi que pour les messages malveillants". Egalement arrêtée lors de l'opération de gendarmerie, sa compagne devra elle répondre des faits de détention et usage de produits stupéfiants.