Trafic à Montélimar : près de 7 kilos de drogue saisis et quatre personnes écrouées

La police de Montélimar a mis la main sur près de 7 kilos de drogue, plus de 11 mille euros en liquide et des armes à feu.

Un trafic de drogue qui durait depuis plusieurs années à Montélimar vient d'être démantelé. Des perquisitions ont été menées dans la commune et plusieurs villes alentours cette semaine, les policiers ont mis la main sur près de 7 kilos de drogue dont deux kilos de cocaïne et plus d'un kilo d'héroïne, mais aussi plus de 11 mille euros en espèces, deux fusils à pompe et deux armes de poing.

Sept interpellations et quatre personnes écrouées

Sept personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'affaire ont été interpellées. Parmi elles, deux frères âgés d'une trentaine d'années, les dealers, écroués mardi. Deux femmes du même âge, la compagne de l'un d'eux et l'ex-conjointe de l'autre ont été placées en garde-à-vue. Elles ont été relâchées ce vendredi matin et comparaîtront prochainement devant un juge.

Le père des deux trafiquants a aussi été arrêté, lui a finalement été placé en contrôle judiciaire. Enfin, deux autres hommes ont été interpellés puis écroués ce vendredi après-midi, il s'agit des deux fournisseurs.

Tous les services d'investigation de Montélimar ont participé à l'enquête. Ils ont entre autres bénéficié du renfort des gendarmes d'Ardèche, de maîtres-chiens de Lyon, de Grenoble et de Saint-Etienne. En tout, près de 80 policiers et gendarmes ont été mobilisés.