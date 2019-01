Trafic au ralenti sur l'A8 à Mougins après un accident

Mougins, France

Un gros accident de la route s'est produit ce jeudi midi sur l'Autoroute A8 en direction d'Aix en Provence au niveau de la sortie 42 Mougins. On ne circule que sur une seule voie au lieu de trois habituellement. Il faut rester prudent et prendre son mal en patience. Trois kilomètres de bouchon, on décompte pour l'instant 20 minutes de temps de trajet supplémentaire. Les pompiers sont sur place et interviennent.