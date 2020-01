Un trafic d'alcool et de cigarettes démantelé entre Andorre et Aveyron

Les gendarmes aveyronnais ont interpellés quatre membres d'une même famille, à Capdenac-Gare. En un an, ils avaient effectué une centaine de voyages vers le Pas-de-la-Case, et revendu plus de 800 bouteilles d'alcool, et autant de cartouches de cigarettes.