Trafic d'animaux : des sommes d'argent et des voitures saisies après le sauvetage de 82 animaux

82 animaux ont été saisis et confié à des associations. - Police nationale 76 Des voitures, des comptes en banque, de l'argent en petites coupures et des valeurs immobilières, viennent s'ajouter à la saisie de 82 animaux domestiques et sauvages dans le secteur de Lillebonne en Seine-Maritime le 7 juin dernier. C'est ce qu'indique la police nationale sur Twitter cette semaine. Cinq personnes avaient été placées en garde à vue dans cette affaire, deux ont été mises en examen. Mercredi 7 juin, 82 animaux ont été saisis à Bolbec, des caracals, des caracats, des chiens et des chevaux turcs, et confiés à des associations de protection des animaux. En plus des animaux, d'importantes sommes d'argent ont été saisies : 15.000 euros, des acquisitions immobilières, du numéraire, des véhicules et des comptes bancaires représentant plus de 600.000 euros. Plusieurs personnes avaient été placées en garde à vue pour "trafic avec faits d'importation, détention, et cessions illégales de ces animaux, détenus dans des conditions inappropriées à leur bien-être". Deux ont été mises en examen.