Trafic d'animaux sauvages : le procès des trois Ardennais renvoyé en janvier

Le procès des trois Ardennais soupçonnés de trafic d'animaux sauvages, notamment des servals et des caracals a été renvoyé au mois de janvier 2022. Parmi les trois prévenus, un vétérinaire de Charleville-Mézières qui clame son innocence.

Trois hommes étaient présentés en comparution immédiate ce vendredi 3 décembre au tribunal de Charleville-Mézières. Ces Ardennais, dont un vétérinaire, sont soupçonnés de trafic d'animaux sauvages. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue en début de semaine. Leur procès aura finalement lieu le 7 janvier, le temps de préparer les défenses. D'ici-là, ils sont placés sous contrôle judiciaire.

L'affaire, révélée par nos confrères du Parisien, remonte à mai 2020, lorsque des policiers de la Brigade environnement des Ardennes sont alertés de la présence d'un "gros chat" dans un hall d'immeuble de Vrigne-aux-Bois. Sur place, les agents constatent en réalité la présence d'un serval, un animal sauvage répandu en Afrique. Son propriétaire se fait connaître et n'a pas les autorisations.

Entre 4.500 et 8.000 euros par animal

C'est le point de départ d'une enquête qui va durer plusieurs mois, lancée par le Parquet de Charleville-Mézières et menée conjointement par les personnels de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, l'Office français de la biodiversité et le groupement de gendarmerie départementale de Charleville-Mézières.

Les enquêteurs remontent la filière et démantèlent un réseau qui paraît bien organisé. Selon eux, deux Ardennais, dont le propriétaire du Serval, étaient en liaison avec des fournisseurs des Pays-Bas, d'Allemagne ou d'Autriche. Ces hommes récupéraient des animaux sauvages type caracals ou servals, puis les revendaient sur internet (avec des pseudos) à des acheteurs dans toute la France. Le coût de ces espèces à la vente oscille entre 4.500 et 8.000 euros. L'un des deux trafiquants présumés a déjà été condamné pour des faits de trafic animalier.

"Le vétérinaire est innocent" selon l'un des prévenus

Toujours selon les enquêteurs, les deux hommes auraient été aidés dans leur trafic par un vétérinaire de Charleville-Mézières. Ce professionnel aurait implanté volontairement sur les espèces protégées des puces électroniques exclusivement réservés aux animaux domestiques. Une façon, selon la gendarmerie nationale, de "ne pas attirer l'attention des différents services de l'Etat en cas de divagation de l'animal, et de les proposer à la vente".

Lors de la courte audience ce vendredi, le vétérinaire en question dit ne rien à voir avec les faits qui lui sont reprochés. L'un des prévenus, trafiquant présumé, est d'ailleurs allé dans le même sens lors de sa dernière prise de parole : "Je veux juste dire qu'il est innocent", a-t-il déclaré en désignant le médecin vétérinaire.

Au total, neuf personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans ce dossier. Les interpellations ont eu lieu dans les Ardennes, en Meurthe-et-Moselle, en Rhône-Alpes et dans les Bouches-du-Rhône. Cinq associations de défense de la nature et de l'environnement sont parties civiles.

La réaction des avocats

"C'est une affaire qui m'inspire le dégoût, nous confie à la sortie de l'audience Maître Patrice Grillon, avocat de l'association Stéphane Lamart qui œuvre dans la défense et la protection des animaux. Les espèces sauvages doivent rester dans leur milieu naturel et les prévenus alimentent un trafic. Si personne ne veut d'animaux de ce genre, les braconniers en Afrique ou en Amérique du sud n'auraient pas de demandes. Donc s'il n'y a pas de demandes, il n'y a pas d'offres. C'est important que les associations soient là, notre combat continue inlassablement."

Pour Maître Ahmed Harir, l'avocat de l'un des trafiquants présumés, "c'est un dossier monté en épingle, on parle de vaste trafic, avec des ramifications internationales, pour saisir finalement deux félins chez mon client. Il l'a reconnu, il a dit qu'il n'avait pas à avoir ces animaux à la maison et il s'en est expliqué devant les gendarmes. On s'en expliquera aussi au procès le 7 janvier."