Trafic d'animaux : une centaine de félins, chevaux et chiens saisis à Bolbec

Il s'agit notamment de caracals et de leurs cousins croisés avec des chats, des caracats, ou encore de chevaux. Mercredi 7 juin, 77 animaux ont été saisis à Bolbec, indique le parquet du Havre dans un communiqué, et confiés à des associations de protection des bêtes. Plusieurs personnes ont été placées en garde à vue pour "trafic avec faits d'importation, détention, et cessions illégales de ces animaux, détenus dans des conditions inappropriées à leur bien-être".

ⓘ Publicité

La possession de ces caracals (félins d'Asie et d'Afrique) et caracats (caracals croisés avec des chats) nécessite des autorisations spécifiques. Dans les bêtes saisies se trouvaient également des chevaux et des chiens de la race spitz. Des associations de protection des animaux étaient sur place, à la demande de la DDPP. Les animaux domestiques ont été accueillis par les équipes de la SPA de Paris, les sauvages dans un refuge du centre de la France.

Une information judiciaire sera ouverte dans les prochains jours.