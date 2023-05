Trafic d'armes entre la Corse et le continent : cinq mises en examen, des munitions de guerre saisies

Les interpellations avaient eu lieu en tout début de semaine, dans la micro-région du Valinco, à Ajaccio, et sur le continent. Ce vendredi 26 mai, 12 des 22 personnes arrêtées ont été déférées devant un juge d'instruction de la Juridiction interrégionale spécialisée de Marseille (Jirs). Cinq d'entre-elles ont d'ores et déjà été mises en examen, dont trois placées en détention provisoire.

L'information judiciaire a été ouverte par la Jirs de Marseille en avril 2022 et concerne un vaste dossier de trafic d'armes et de blanchiment d'argent entre la Corse et le continent. L'enquête des sections de recherches de Corse, de Marseille et de Besançon a permis "de mettre en exergue de nombreuses transactions d’armes [...] plus particulièrement dans le sartenais, le Var et le Doubs, impliquant notamment des individus déjà connus de la justice", précise le parquet de Marseille.

Munitions de guerre

Lors des perquisitions, dont une menée en Suisse, de nombreuses armes ont été découvertes : 2 fusils d'assaut, 1 pistolet mitrailleur, 19 armes de poing et des milliers de munitions, dont certaines de calibre 12,7 mm, qualifiées de "munitions de guerre pouvant transpercer des blindages". Des montres de luxe et 15.000 euros ont également été saisis.

Enfin, la découverte de tickets de jeu laisse à penser à la Juridiction interrégionale spécialisée de Marseille qu'ils servaient à un circuit de blanchiment, "les transactions d’armes suspectées portant sur plusieurs centaines de milliers d’euros", précise le communiqué.

Ce jeudi 25 mai, cinq personnes ont été mises en examen, dont trois placées en détention provisoire. Ce vendredi, sept autres doivent être présentées à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen.

