Trafic d'héroïne : 102 kilos de produits de coupe saisis à Annemasse

Deux Albanais de 28 et 29 ans ont été condamnés ce jeudi à deux et trois ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour "association de malfaiteurs" et "complicité de trafic", dans le cadre d'une affaire de trafic d'héroïne, a-t-on appris de source judiciaire.

Paracétamol et caféine

Lors de la perquisition à leur domicile de la rue des Cottages à Annemasse, dimanche dernier, le 19 septembre, les policiers ont mis la main sur 102 kilos de produits de coupe, du paracétamol et de la caféine, destinés à augmenter les quantités de substances revendues dans le cadre du trafic d'héroïne.

Les deux hommes revenaient d'un voyage aux Pays-Bas où ils étaient partis s'approvisionner. Plus de 1.700 euros ont été retrouvés dans une sacoche appartenant à l'un des deux Albanais, ainsi qu'une somme de plus de 6.000 francs suisses et des sachets de conditionnement.

L'un des deux déjà arrêté aux Pays-Bas

Les deux trafiquants opéraient depuis cet été dans la région d'Annemasse et en Suisse. L'un des deux Albanais, impliqué dans ce trafic depuis le mois de juin, a été condamné à trois ans de prison ferme. Il avait déjà été arrêté cet été par les autorités hollandaises, avec 60 kilos de produits de coupe en sa possession.

Quant au second Albanais, impliqué dans ce même trafic depuis le mois d'août, il a été condamné à deux ans de prison ferme. Une interdiction définitive de pénétrer sur le territoire français a été prononcée à l'encontre des deux hommes.

Deux mois d'enquête

La saisie a été réalisée par la brigade des stupéfiants d'Annemasse, appuyée par les hommes du Raid, venus de Lyon. "C'est une très belle affaire qui vient d'être résolue au terme de deux mois d'enquête", indique une source proche du dossier.

"L'enquête a démarré sur la base d'un renseignement communiqué par la gendarmerie du Jura, à partir d'une plaque d'immatriculation, et vu la quantité découverte, cette saisie vient mettre à mal et déstabiliser le trafic d'héroïne dans le Genevois, qui est tenu par les Albanais".