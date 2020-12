Trafic d'héroïne et de cocaïne démantelé autour de Barby en Savoie

L'enquête de voie publique a porté ses fruits. La brigade des stupéfiants de la sûreté départementale de Chambéry est partie de l'épicentre, à Barby, près de Chambéry. Trois mois de surveillance ont permis de faire tomber un trafic de drogue dure qui s'est mis en place à la sortie du premier confinement.

Les enquêteurs ont identifié de nombreux points de deal, du côté non seulement de Baby, mais aussi d'Albertville, Moûtiers, ou Grésy-sur-Isère. Une soixantaine de clients profitent de ces ventes de drogue. A la tête, six Albanais, inconnus des services de police, épaulés de deux Français. Mardi matin - vaste coup de filet par une trentaine de policiers - les huit principaux protagonistes sont interpelés en même temps à Barby, Montmélian et Moûtiers. Un seul, hébergeur présumé, est remis en liberté. Les autres ont été présentés ce vendredi devant le parquet de Chambéry avant une comparution immédiate lundi prochain. Ils sont âgés de 18 à 50 ans.

Importantes saisies lors des perquisitions

Lors des arrestations, ce mardi, les perquisitions ont été plus que fructueuses et donnent une idée de l'ampleur du trafic. 230 g d'héroïne. 160 g de cocaïne - qui semblait être le nouvel axe majeur du trafic. Et 250 g de cannabis. 13.100 euros en espèces ont été saisis, ainsi qu'un fusil.