Trafic d'oiseaux à Sare : huit mois de prison avec sursis requis

Un hangar dans la zone artisanale Portua de Sare. À l'intérieur, une cinquantaine d'oiseaux piaillent. De nombreux canaris, mais aussi des rossignols du Japon, des chardonnerets élégants et des bouvreuils. Un élevage illégal à Sare, dénoncé à la mairie, par le cousin du prévenu début 2019.

"Des espèces non domestiques qu'il est interdit de détenir, même si elles ne sont pas protégées", insiste Me François Ruffié, l'avocat de la SEPANSO, l'une des trois parties civiles dans cette affaire. La magouille consiste, par exemple, à croiser un chardonneret avec un canari pour "en faire un hybride" et ainsi échapper à la loi, précise l'avocat. Voilà pourquoi le prévenu se retrouve devant le tribunal judiciaire de Bayonne ce mardi 28 mars. Au total, pas moins de 17 infractions lui sont reprochées, dont dix concernent le droit à l'environnement. L'instruction aura duré trois ans. 10 000 euros de dommages et intérêts sont demandés par la SEPANSO, qui est une fédération d'associations de protection de la nature et de l'environnement dans le Sud-Ouest.

Passion des oiseaux

Les oiseaux saisis ont été remis à l'association Hegalaldia d'Uztaritz, qui soigne les oiseaux. "Des oiseaux qui majoritairement ont été ensuite remis en liberté", précise Me Cloé Irigoin-Carricaburu, avocate de l'association, également partie civile. 6 000 euros de dommages et intérêts sont demandés. Face à cette situation, Christian, le prévenu, parle de sa "passion" pour les oiseaux. Il reconnaît les faits, mais à aucun moment n'admet avoir voulu faire de l'argent avec les oiseaux protégés, comme l'a précisé son avocate Marie-Thérèse Hounieu.

Mais le prévenu n'est pas seulement éleveur. Il est aussi grossiste en bijoux fantaisie. C'est son métier. Il explique se rendre régulièrement, et pendant plusieurs mois, aux Philippines pour faire son marché. Du coup, pour éviter de mettre l'argent en banque, Christian va demander à sa famille de lui donner un coup de main. Le délit de blanchiment devient familial. Surtout qu'il vit dans un mobil-home et qu'il est souvent sur la route.

Phobie administrative

L'argent était planqué chez sa mère. La perquisition va permettre de découvrir le liquide caché dans l'habitation de la maman complice. 55 000 euros au total. Les petites coupures ont été retrouvées dans le lit, dans des boîtes à chaussures et dans le tiroir de la commode. Ainsi, il déclarait des sommes inférieures à ses revenus afin de payer moins d'impôts. Le préjudice fiscal est évalué à 105 000 euros. Un redressement fiscal est en cours, précise l'homme de 50 ans. Sa petite sœur était également dans la boucle bancaire, mais aussi dans la logistique. "Je ne sais pas me servir d'un ordinateur, c'est elle qui s'en occupe", explique le prévenu à la barre du tribunal correctionnel. "Quel était votre chiffre d'affaires réel ?" demande la présidente du tribunal Emmanuelle Adoul. "Je ne sais pas", répond benoîtement Christian, qui estime "avoir été débordé par les taches administratives". La fameuse phobie.

L'éleveur d'oiseaux, en délicatesse avec ses comptes et la gestion de ses finances, l'était manifestement beaucoup moins avec les stupéfiants et les armes. Du cannabis et un peu de cocaïne ont été saisis à son domicile ainsi que quatre armes, alors qu'il ne possède plus le permis de chasser ni la moindre assurance. Et pour couronner le tout, plus de 4 100 casquettes de contrefaçon ont été saisies. Des produits dont il faisait commerce.

Jugement le 2 mai prochain

Le mea-culpa exprimé par le prévenu est pris en compte par l'accusation. Mais selon le parquet, les faits sont constitués. La procureure Caroline Parizel a demandé huit mois de prison avec suris, la confiscation des sommes saisies, l'obligation de payer les parties civiles et 1 800 euros d'amende. Délibéré le 2 mai prochain. Actuellement au chômage, le prévenu affirme qu'il sera bientôt employé dans une boutique à Biarritz. Afin de tourner la page, et de voler de ses propres ailes.