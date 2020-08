Un trafic de cannabis découvert au milieu des vignes à Tain-l'Hermitage.

Deux Drômois de 21 ans et 31 ans ont été arrêtés jeudi. Ils auraient vendu leur cannabis au milieu des vignes dans une cabane au-dessus de la gare de Tain-l'Hermitage. Présentés ce mardi au tribunal, ils ont demandé un délai supplémentaire et seront jugés en septembre.

Le raisin avait un goût d'herbe. Deux Drômois auraient écoulé leur cannabis dans une petite cabane dans les vignes au-dessus de la gare de Tain-l'Hermitage. Ce sont des habitants, intrigués par des allées et venues suspectes qui ont donné l'alerte. Les deux vendeurs de 21 ans et 31 ans ont été interpellés jeudi.

Jugement en septembre

Le petit manège durait depuis le déconfinement en mai dernier. De toute évidence, les clients et dealers à scooter ou trottinette qui arrivaient et repartaient, ne venaient pas pour le raisin. Lorsque les deux vendeurs sont interpellés jeudi, ils ont sur eux 350 euros en liquide, 70 grammes d'herbe et un couteau de plongée.

Présentés au tribunal en comparution immédiate ce mardi, les vendeurs ont demandé un délai supplémentaire pour préparer leur défense. Ils seront jugés le 21 septembre. L'un d'eux, en état de récidive, est placé en détention dans l'attente de son procès. L'autre est placé sous contrôle judiciaire.