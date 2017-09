Trafic de cannabis : Des dirigeants de jardineries seront jugés

Après l'opération anti-drogue menée dans des magasins qui vendent du matériel pour cultiver des plantes en intérieur, à Rennes, Carquefou, le Mans et Caen, les dirigeants des l'enseigne sont soupçonnés d'avoir vendu du matériel pour cultiver du cannabis.

Cette opération anti drogue a été menée en début de semaine, dans des magasins de l'enseigne Indoor Gardens à Rennes, Carquefou, le Mans et près de Caen. Plusieurs personnes avaient été interpellées, et les dirigeants de la société sont désormais sous contrôle judiciaire. Ils seront jugés prochainement devant le tribunal correctionnel de Rennes. Ce que leur reproche la justice ? Avoir vendu du matériel pour cultiver des plants de cannabis.

L'enquête a démarré après les déclarations de clients de ces boutiques

De nombreux clients de ces magasins, eux-même souvent poursuivis par la justice ou entendus dans le cadre d'enquête sur le trafic de drogue, ont expliqué avoir acheté leur matériel pour faire pousser des plants de cannabis dans ces boutiques. Ils auraient même bénéficié de conseils de la part de vendeurs en magasins.

Des perquisitions ont été menées chez ces clients, et elles ont permis de saisir 143 pieds de cannabis, plus ou moins grands, 30 kilos d'herbe, de fleurs et de pollens de cannabis, mais aussi 18 chambres de cultures, équipées avec des lampes et des systèmes d'irrigation. Dans les magasins spécialisés, les gendarmes ont aussi découvert des manuels de formation à la culture de cannabis, et du matériel pour le faire pousser. Les dirigeants de l'enseigne seront donc convoqués en justice, d'ici là, ils ont interdiction de gérer l'entreprise