Un ancien vétérinaire de 72 ans et son épouse de 56 ans, ont été relâchés après leur garde à vue commencée ce lundi. Installés près de Marnay, en Haute-Saône, ils importaient illégalement des chiots qu'ils revendaient. En trois ans, le trafic de 150 chiots a rapporté environ 130.000 euros.

Vesoul, France

Les gendarmes de Haute-Saône enquêtent depuis octobre 2017 sur un trafic de chiots. Un ancien vétérinaire, aujourd'hui à la retraite et radié de l'ordre, importait de Slovaquie des chiots en toute illégalité.

Entre 2015 et la date de son interpellation ce lundi 19 mars en compagnie de son épouse, 150 chiens ont été importés et vendus. Le procureur de la république de Vesoul, Emmanuel Dupic, a précisé lors d'une conférence de presse ce mardi après-midi à Vesoul que ce trafic a généré environ 130.000 euros de bénéfices pour le couple.

Des chiens vendus sur Le bon coin

Pour ce trafic, le couple faisait venir par camion, de préférence de nuit, des chiots achetés en Slovaquie. Le Bouledogue était acheté 480 euros et revendu 850 euros en France, le Carlin acheté 370 euros et revendu 750 euros. Le couple revendait ensuite les chiots sur le bon coin.

Des chiens qui n'étaient pas vaccinés contre la rage

Les services vétérinaires précisent que ces chiots n'étaient pas vaccinés, notamment contre la rage. Selon les services vétérinaires, c'est d'autant plus grave que cette maladie fait encore des morts de nos jours dans les pays de l'Europe de l'Est.

19 animaux saisis lundi matin, confiés à la SPA de Paris

Lors de leur surveillance, les gendarmes de Haute-Saône ont appris qu'une livraison de chiots était attendue dans la nuit du vendredi 16 mars au samedi 17 mars 2018. Une dizaine de militaires a été mobilisée pour surveiller les différents lieux de livraison, l'interpellation a eu lieu lundi matin. 19 animaux ont été saisis et confiés à la SPA de Paris.

Le couple est poursuivi pour importation d’animaux non conformes, non déclaration aux services vétérinaires d’un commerce d’animaux et blanchiment d’argent. Les peines encourues peuvent aller jusqu'à 5 ans d’emprisonnement.