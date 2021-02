Trafic de cigarettes démantelé dans l'agglomération d'Annecy

178 cartouches et une cinquantaine de paquets de cigarettes biélorusses ont été saisies chez un revendeur par la brigade de gendarmerie d'Annecy-Seynod.

Tout est parti lundi après-midi d'une interpellation d'un jeune homme par la brigade de gendarmerie d'Annecy-Seynod, en patrouille à la limite entre Seynod et Cran-Gevrier. Suspecté de se livrer à un trafic de cigarettes, le vendeur à la sauvette porte sur lui cinq cartouches et 585 euros. La perquisition à son domicile principal, à Saint-Jorioz, se révèle fructueuse. 168 cartouches, soit tout de même 1680 cigarettes, venues de Biélorussie. Une seconde perquisition est effectuée dans une chambre d'hôtel que le revendeur loue pour son anniversaire. Les enquêteurs y découvrent cinq nouvelles cartouches et 45 paquets de marques diverses, notamment des Marlboro.

Le total laisse peu de doutes quant aux activités de l'homme âgé d'une vingtaine d'années et de nationalité arménienne : 178 cartouches, 45 paquets variés, 1085€ . En garde à vue, le trafiquant a reconnu faire commerce de la revente de cigarettes, avec des cartouches achetées moitié prix en Biélorussie. Remis en liberté, le jeune sera jugé le 24 janvier prochain.