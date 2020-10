Trafic de cigarettes contrefaites sur Montargis : les bénéfices estimés à + de 300.000 euros

Six hommes ont été mis en examen ce vendredi soir dans une vaste affaire de trafic de cigarettes contrefaites dans l'agglomération de Montargis. Ils sont soupçonnés d'avoir importé puis revendu ces marchandises pour un bénéfice estimé à plus de 300.000 euros depuis janvier.

Un vaste trafic de cigarettes contrefaites a été démantelé sur l'agglomération de Montargis. Six hommes âgés de 21 ans à 40 ans ont été mis en examen ce vendredi soir pour "escroquerie en bande organisée", "blanchiment d'argent aggravé" et "association de malfaiteurs". La bande importait des cigarettes contrefaites puis les revendaient.

Une enquête longue et minutieuse

Cette affaire a nécessité une longue et minutieuse enquête, démarrée en janvier, et confiée conjointement à la police judiciaire d'Orléans - y compris la BRI, la brigade de recherche et d'intervention - et au GIR, le groupe interministériel de recherche. Après plusieurs mois d'écoutes téléphoniques mais aussi de filatures physiques, le coup de filet en flagrant délit a eu lieu mercredi dernier, lors d'une livraison. "Les trafiquants présumés étaient parfaitement organisés, avec des têtes de réseaux et des revendeurs locaux, et ils étaient particulièrement méfiants", souligne Loïc Abrial, le procureur de Montargis.

Ils sont soupçonnés d'avoir importé puis écoulé d'importantes quantités de cigarettes de contrebande : les livraisons auraient eu lieu trois à quatre fois par mois, jusqu'à 70 cartons contenant chacun 50 cartouches de cigarettes contrefaites. La revente leur a fait engranger d'importants bénéfices, estimés à 300.000 euros depuis le début de l'année. Les six hommes, dont certains sont originaires d'Europe de l'Est, risquent jusqu'à 10 ans de prison.

Un grave problème de santé publique

Outre la concurrence déloyale pour les buralistes, ce genre de trafic pose un grave problème de santé publique, rappelle le procureur. On ignore quels produits exacts entrent dans la composition de ces cigarettes qui ne répondent à aucune norme de fabrication et peuvent donc être extrêmement nocives.

Ce n'est pas la première fois qu'un tel trafic est découvert sur le Montargois : en juin dernier, quatre hommes et une femme avaient déjà été condamnés par le tribunal correctionnel de Montargis dans une affaire de cigarettes contrefaites pour des peines allant jusqu'à un an de prison ferme, mais l'affaire était de moindre ampleur.