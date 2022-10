Trafic de cigarettes dans le Nord-Ouest de la France : sept personnes mises en examen en Normandie

Sept personnes ont été mises en examen la semaine dernière à Évreux, dans l'Eure. Ces six hommes et une femme sont soupçonnées d'avoir pris part à un réseau de trafic de cigarettes contrefaites, en provenance de Belgique.

Tout commence en avril dernier, une enquête est ouverte dans l'Eure pour un trafic de stupéfiants. Mais très vite, les gendarmes découvrent que ce sont les cigarettes de contrebande qui constituent la principale activité du réseau, des cigarettes importées illégalement depuis un entrepôt de la banlieue de Mons, en Belgique. À la tête du réseau, les enquêteurs identifient un homme de 42 ans, détenu dans une prison en France. Ils acquièrent très vite la conviction que c'est lui qui organise le trafic, depuis sa cellule.

Pour définir le réseau, les enquêteurs parlent d'un "trafic particulièrement rodé", avec des hommes de main chargés de ramener les cartouches depuis l'entrepôt belge. Des voyages réguliers, dans des camionnettes contenant chacune une centaine de cartouches.

Un vaste dispositif est mis sur pied, avec le concours de plusieurs services de gendarmerie situés à Rouen, Nantes, et Poitiers, ainsi que les douanes belges, au total plus de 80 enquêteurs sont mobilisés en France sur ce dossier.

Une première saisie a lieu le 13 octobre dernier, en Belgique, dans l'entrepôt en question. Là, près de 4.000 cartouches sont retrouvées, pour une valeur estimée à 380.000 euros. Deux jours plus tard, une série d'interpellations et de perquisitions est menée dans l'Eure, dans le Val-d'Oise, en Loire-Atlantique et dans le Morbihan. Là aussi, ce sont plusieurs milliers de cartouches qui sont retrouvées, ainsi qu'une importante somme d'argent liquide, 13kg de résine de cannabis, 250g de cocaïne et une arme à feu.

Sur les huit interpellés ce jour-là, une a été laissée libre, six autres ont été placées en détention provisoire et la dernière est sous contrôle judiciaire.