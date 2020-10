Trafic de cigarettes de contrebande : grosse opération de police près de Montargis, sept arrestations

La police judiciaire d'Orléans et la brigade de recherche et d'intervention ont mené une grosse opération mercredi matin dans le secteur de Montargis (Loiret). Sept personnes sont en garde à vue, dans le cadre d'une enquête pour association de malfaiteurs, contrefaçon, escroquerie en bande organisée

Selon nos informations, les policiers ont procédé à un coup de filet ce mercredi matin dans le Montargois, dans le cadre d'une enquête ouverte pour un vaste trafic de cigarettes de contrebande. "Il s'agit d'une très grosse affaire", nous confirme une source proche du dossier. Sept personnes ont été interpellées.

Les policiers de la PJ d'Orléans et de la BRI (brigade de recherche et d'intervention) sont intervenus au petit matin ce mercredi autour de Montargis, dans l'est du Loiret. Contacté par France Bleu Orléans, le procureur de la République de Montargis Loïc Abrial confirme que sept personnes sont en garde à vue depuis mercredi dans cette affaire, mais ne souhaite pas en dire plus à ce stade, "puisque les policiers ont agi sur commission rogatoire du juge d'instruction".