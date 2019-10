Trafic de civelles : deux mules condamnées à de la prison avec sursis

Paris, France

Depuis quelques années le trafic de civelle prend de l'ampleur en France. Ces alvins d'anguilles se trouvent principalement sur la côte Atlantique et sont très prisés en Asie. En Chine le prix au kilo peut atteindre les 5 000 euros contre 300 en France, d’ailleurs ce mercredi, les deux condamnés sont deux Chinois originaires de Hong-Kong. Leur rôle est de transporter la marchandise d'un pays à l'autre comme les mules des trafics de cocaïne.

Un voyage avec plusieurs escales

Pour brouiller les pistes les deux condamnés sont partis de Hong-Kong sans aucune marchandise sur eux, si ce n'est leur sac à dos comme de banals touristes. Après avoir traversé l'Asie les deux complices arrivent en Europe, ils passent par Porto prennent un bus pour se rendre à Toulouse. C'est dans la ville rose que quatre valises sont remises au premier condamné, un homme d'une quarantaine d'année.

On nous avait seulement dit que c'était du poisson [...]" - Déclare le prévenue

Dans les valises plus de 60 kilos de "bébés anguilles" pour une valeur estimée à 15 000 € en France et jusqu'à 300 000 € en Asie. C'est le poids des bagages qui a mis la puce à l'oreille des douaniers à Roissy. Lors de la fouille, ils découvrent six sacs plastiques remplis d'eau et de civelles vivantes.

Deux prévenues qui ne se connaissaient presque pas

Les deux condamnés (un homme et une jeune femme) ne s'était vu qu'une fois avant leur fameux périple. Pendant leur audition, ils étaient un peu perdus malgré la présence d'une traductrice. La jeune prévenue les cheveux teints en vert et vendeuse à Hong-Kong a déclarée dans un sanglot "J'ai été attiré par le gain, je voulais aider ma mère."

Leur opération a finalement été un échec puisqu'ils ont écopé en plus des 10 mois de prison avec sursis de plus de 7 000 euros d'amende chacun.

Une espèce en voie de disparition

La pêche et l'exportation de civelles est très réglementé en France puisque les civelles sont considérées comme une espèce protégée inscrite depuis 2009 dans la convention de Washington.