Trafic de clandestins via Toulouse : plusieurs interpellations dont la tête de réseau présumée

Un important trafic d'aide à l'entrée sur le territoire français via Toulouse pourrait avoir été démantelé ce mercredi. Plusieurs gardes à vue sont en cours.

Cinq potentielles arrestations

Le parquet de Saint-Gaudens communique à minima. Le procureur de la République de Saint-Gaudens explique que c'est un dossier complexe et imposant qui a débuté courant 2021. Avec plusieurs vagues d'interpellations. La dernière en date : ce mercredi. Plusieurs personnes interpellées, peut-être cinq, dont la tête de réseau qui vivait à cheval sur l'Espagne et l'Algérie. Elle sont soupçonnées d'appartenir à un important réseau de passeurs de clandestins entre l'Algérie et la France via l'Espagne. Le parquet insiste : c'est le dossier qui démontera quels étaient les tarifs proposés aux migrants, le parcours emprunté et les conditions du périple. Plusieurs mises en examen devraient être prononcées dans la journée de ce vendredi.