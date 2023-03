Trafic de cocaïne : 25 enquêteurs de police supplémentaires affectés au Havre, annonce Gérald Darmanin

25 policiers supplémentaires vont être affectés au Havre pour lutter spécifiquement contre le trafic de cocaïne, annonce ce mercredi 1er mars le ministre de l'Intérieur. Alors qu'il présentait le bilan des saisies de drogues en France en 2022, Gérald Darmanin a également annoncé 25 millions d'euros supplémentaires pour la lutte contre le trafic de drogue. En 2022, 157 tonnes de drogues ont été saisies en France, dont 27 tonnes de cocaïne.

Depuis 2017, les saisies de cocaïne ont augmenté de 163,03% en Seine-Maritime, indique de son côté la préfecture du département dans un communiqué. Dernière importante saisie en date : 1,9 tonne de cocaïne interceptée par les douaniers havrais le 19 février dernier.

Mais parallèlement aux "opérations spectaculaires", la préfecture de Seine-Maritime salue le travail conjoint des douaniers havrais, de la police nationale et de la gendarmerie. Ainsi, en octobre dernier, l'affaire dite "papillon" a permis de démanteler un trafic de cocaïne entre les Antilles et Strasbourg transitant par le Havre. Quelques jours plus tôt 232 kilos de cocaïne en direction de Nantes ont été interceptés dans le port normand. Le 3 juin dernier 187 kilos de cocaïne étaient retrouvés dans un camion sur le terminal portuaire havrais.

Près de 40.000 interpellations en France en 2022

En 2022, 37.510 trafiquants de stupéfiants ont été mis en cause contre 35 829 en 2021 soit + 4,7 %. Près de 15.160 opérations de démantèlement de points de deal ont été menées contre 5.849 en 2021 (+ 159 %). Ce sont plus de 2.000 opérations qui sont menées chaque mois alors qu’il en était comptabilisé 900 début 2022. Enfin, le nombre d’amendes dressées pour consommation ou détention est passé de 106.476 en 2021 à 143.447 en 2022 (+ 34 %).