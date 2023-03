Trafic de cocaïne à Cuers et Toulon et proxénétisme, trois ans de prison ferme pour deux Varois

Deux Varois ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Toulon à trois ans de prison ferme et d'interdiction de séjour dans le département du Var. Ces deux meilleurs amis de 32 et 33 ans ont été reconnus coupables de trafic de drogue. Ils prostituaient également deux femmes via un site de rencontre.

L'enquête des gendarmes de la brigade de Pierrefeu a démarré à l'été 2022 quand ils apprennent qu'un trafic de cocaïne est organisé dans le centre-ville de Cuers par un jeune homme et sa compagne. Après la séparation du couple, l'homme déménage et reprend son trafic de cocaïne avec son meilleur ami à Toulon.

Soirées chez des particuliers ou dans des hôtels

Le travail des enquêteurs permet de révéler qu'en plus de leur activité liée à la drogue, les deux Varois prostituent deux femmes via un site de rencontre. Ils organisent notamment des soirées festives chez des particuliers ou dans deux hôtels de La Seyne-sur-Mer au cours desquelles ils revendent de la cocaïne et les faveurs des deux prostituées.

Parallèlement, les gendarmes découvrent qu'une femme, amie de l'ex-compagne, a repris le trafic sur la commune de Cuers en alimentant ses proches avec de la cocaïne achetée au Val des Rougières à Hyères. Au cours de l'enquête, 25 consommateurs ont d'ailleurs été entendus et seront convoqués devant la justice.

Ces quatre personnes ont été interpellées en janvier dernier avec l'aide du GIGN de Toulouse, l'un des deux hommes étant potentiellement armé. Une moto d'une valeur de 6.000 euros a été saisie et confisquée par la justice.