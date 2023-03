Trafic de cocaïne : accusé d'avoir aidé "des criminels de haut vol", un douanier de Roissy a été mis en examen

Un douanier de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle a été mis en examen et placé en détention provisoire dans une affaire de trafic de cocaïne en provenance de l'Amérique latine, ont appris nos confrères de franceinfo ce lundi 13 mars de source judiciaire. Il a été interpellé mercredi en même temps que onze autres suspects.

Entre 45.000 euros et 50.000 euros par valise de cocaïne

Cet homme de 35 ans, présenté comme un douanier "modèle" avait été choisi par sa hiérarchie pour défiler l'été dernier sur les Champs Élysées. Il est soupçonné d'avoir laissé passer chaque semaine des valises remplies de cocaïne. À l'aéroport, des complices récupéraient une à deux valises de 60 kilos d'une valeur de 4 millions d'euros en provenance du Mexique ou de Colombie, selon les prix de revente. Les enquêteurs estiment que ce douanier a touché entre 45.000 et 50.000 euros par valise de cocaïne qui partait de l’aéroport de Roissy.

Les trafiquants interpellés en même temps que B., le douanier, sont des "criminels de haut vol", selon un bon connaisseur du dossier, joint par franceinfo. La cocaïne qu’ils parvenaient à faire passer par Roissy permettait ensuite d'alimenter le marché de la drogue en Île-de-France.

Les interpellations – fruit d'un travail de surveillance de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) – ont eu lieu mercredi dernier à l’aéroport de Roissy et en région parisienne, en pleine journée. Après avoir été présentées à un juge d'instruction ce dimanche, ces douze personnes ont été mises en examen pour importations de stupéfiants en bande organisée, trafic de stupéfiants, blanchiment d'importation de stupéfiants en bande organisée et trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs. Onze ont été placées en détention provisoire, la dernière est sous contrôle judiciaire.

Gabriel Attal demande "la fermeté la plus totale"

Après l'arrestation de ce douanier, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a demandé "la fermeté la plus totale". "Je refuse qu'une dérive individuelle jette le discrédit sur l'ensemble des agents qui, chaque jour, luttent sans relâche contre tous les trafics", a ajouté le ministre en charge des douanes, dans un communiqué.